Une chienne errante conquiert le cœur d'un jeune couple de voyageurs et voit son destin bouleversé (vidéo)

Lors de leur voyage en Amérique du Sud, Reem et son petit ami ont fait une rencontre hors du commun. Une chienne errante s’est invitée sur leur chemin et leur a fait vivre des instants inoubliables. Leur amour réciproque est allé bien au-delà des frontières…

Pendant plusieurs mois, Reem et son petit ami sont partis à la découverte des pays d’Amérique du Sud. Ils ont découvert de nouveaux paysages au Brésil, au Pérou, mais c’est au Chili qu’ils ont vécu la plus belle des histoires, rapporte PetHelpful.

Un signe du destin

En arrivant dans ce pays, le couple a fait la rencontre de Zorah, une chienne errante qui s’est prise d’affection pour eux, à tel point qu’elle a partagé une nuit en leur compagnie. « Elle était vraiment douce et gentille. Elle réclamait beaucoup de câlins et de caresses sur le ventre », se souvient Reem.

@roundtripreem / TikTok

Le lendemain matin, les jeunes Américains sont montés à bord de leurs vélos pour poursuivre leur voyage. « Nous pensions que le moment était venu de nous séparer, puisque nous parcourions environ 50 km par jour. Nous ne pensions pas qu’elle arriverait à nous suivre », et pourtant…

Zorah a prouvé qu’il en fallait plus pour la décourager. En effet, la chienne n’a pas quitté ses nouveaux amis d’une semelle et les a suivis tout au long de leur périple ! Véritable aventurière, Zorah s’est jetée corps et âme dans la plus belle histoire de sa vie.

Reem et son petit ami sont tombés sous son charme. « Nous avons exploré plusieurs lieux de la Patagonie tous ensemble […] Elle nous suit partout, par tous les temps. Elle n’a peur de rien. Nous n’arrivons pas à y croire. C’est comme si elle nous avait choisis », explique la jeune femme.

« C’est comme une évidence »

Suite à cette rencontre extraordinaire, le couple a décidé d’adopter Zorah, et de l’amener avec eux aux États-Unis. « Avant le départ, nous l’avons fait vacciner, et avons vérifié son état de santé. Elle se portait à merveille ! Puis, nous avons réussi à lui faire prendre l’avion, même si c’était compliqué », raconte Reem.

Aujourd’hui, la jeune femme est plus que jamais « heureuse et reconnaissante » d’avoir Zorah dans sa vie. « C’est comme une évidence », déclare-t-elle sur TikTok. À présent, la chienne vit « dans le luxe » et savoure un nouveau quotidien rempli d’amour aux côtés de ses maîtres éternels.

@roundtripreem / TikTok