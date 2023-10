Un parc portera le nom d'un chien héros des pompiers au crépuscule de sa vie

Une ville de Pennsylvanie a choisi d’honorer l’un de ses héros, un chien spécialisé dans la lutte contre les incendies criminels, en donnant son nom à un parc canin. Âgé et souffrant, Judge n’a plus longtemps à vivre, mais il est entouré des gens qu’il aime et reçoit énormément de manifestations de sympathie de la part de la communauté.

Un parc pour chiens portera bientôt le nom d’un canidé ayant grandement contribué à la sécurité de sa ville, rapportait LehighValleyNews.com.

Le conseil municipal d’Allentown, en Pennsylvanie (Etats-Unis), s’apprête en effet à adopter un arrêté en vertu duquel le parc canin Dixon Street sera renommé Judge Memorial Dog Park.

Judge est un Labrador Retriever de 14 ans dont la longue et belle carrière en tant que « pompier-enquêteur » est reconnue et appréciée de tous dans la région de Lehigh Valley.



Judge / Facebook

Son rôle consistait à se rendre sur les sites incendiés pour renifler d’éventuels indices d’activités criminelles à l’origine de ces feux. Il avait ainsi servi de 2011 à 2018, avant de prendre sa retraite. Il vit, depuis, aux côtés de celui qui était son maître-chien, le pompier Lee Laubach. Ce dernier a, lui aussi, quitté le service.

« Nous sommes très fiers de tout ce qu'il a accompli dans sa vie »

L’entourage du quadrupède a annoncé récemment sur la page Facebook qui lui est dédiée qu’il n’avait, hélas, plus longtemps à vivre. « Nous avons appris une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Judge a [une accumulation anormale de] liquide dans l’abdomen, ce qui rend parfois sa respiration difficile, indique le post en question. Il ne sera bientôt plus parmi nous. Pour le moment, c'est un chien heureux. Il nous fera savoir quand il sera temps de partir. S'il vous plaît, gardez le dans vos pensées et prières. Nous sommes très fiers de tout ce qu'il a accompli dans sa vie. Il est incroyablement spécial et aimé non seulement par nous, mais aussi par vous tous. »

Judge avait reçu en 2016 le prix du « Chien d’incendie criminel de l’année » lors des American Humane Hero Dog Awards.

Au cours de sa carrière, il avait scanné avec son puissant flair 275 scènes d’incendies. Il contribuait également à dissuader les pyromanes et participait à des campagnes de sensibilisation, notamment dans les écoles. Grâce à lui une douzaine d’auteurs d’incendies d’origine criminelle ont été arrêtés.

Avant d’intégrer les services d’incendie et de secours d’Allentown, Judge était chien d’assistance.