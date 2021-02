"Elan" : le chien pompier disparu en janvier a été retrouvé !

Elan a enfin été retrouvé. Le chiens pompier girondin est sain et sauf, et de retour auprès de ses collègues humains et congénères du SDIS 33. Cela faisait 3 semaines que son maître était à sa recherche. Il a été localisé et récupéré à une cinquantaine de kilomètres du lieu où il avait été vu pour la dernière fois.

Elan, chien pompier, est revenu au bercail et se porte bien. Ce Berger Belge Malinois s’était volatilisé le 14 janvier et a été retrouvé le weekend dernier, comme le rapporte Sud-Ouest.

Le maître d’Elan était très inquiet depuis sa disparition du côté de Cadarsac (33). Lui et ses collègues n’ont eu de cesse de le chercher depuis. Les fourrières, vétérinaires, associations de chasse et refuges de la région en étaient informées, tout comme les forces de l’ordre ou encore le service postal.

Les recherches avaient été menées aussi bien à Cadarsac que dans les communes environnantes. Finalement, c’est dans celle de Taillecavat qu’il a été repéré le dimanche 7 février au matin. Les équipes se sont rendues sur place, à 55 kilomètres de l’endroit où le quadrupède avait disparu, pour le retrouver. Ce n’est toutefois que durant l’après-midi, peu après 17 heures, qu’elles ont réussi à le mettre en sécurité.

Un chien pompier spécialisé dans la recherche et le pistage

Elan est l’un des 11 chiens qui constituent l’équipe cynotechnique du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde (SDIS 33). Ce Berger Belge Malinois était d’abord chien de compagnie avant d’être formé en vue de devenir pompier. Elan est spécialisé dans les opérations de pistage et de recherches en décombres.

L’annonce de sa découverte a été faite le jour-même par la Police Nationale de la Gironde par le biais d’un tweet. Elle y a également remercié tous les internautes qui avaient retweeté l’avis de recherche publié par la Préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde.

