Un octogénaire victime d'une chute dans les bois est sauvé par les aboiements de son chien qui guident les secours

Le brave Pilou peut être fier de ce qu’il a accompli. Ce chien a, en effet, guidé les secours vers son maître blessé et immobilisé grâce à ses aboiements, rapportait Franceinfo.

Les faits ont eu lieu le dimanche 5 janvier à Quenza, commune de Corse-du-Sud. Ce jour-là, Pilou et son propriétaire, un homme de 87 ans, effectuaient une balade dans les bois quand un accident est survenu. L’octogénaire a trébuché et s’est ainsi blessé à la tête. Il n’était plus en capacité de se déplacer et était pris au piège dans cette zone escarpée du maquis.

L’absence prolongée de l’homme et de son chien a inquiété la famille, qui en a informé la brigade de gendarmerie de Sainte-Lucie. Les militaires ont aussitôt lancé les recherches, avec le concours de Roselyne Balesi, maire de Quenza, les proches de la victime, des habitants locaux et les pompiers.

Les intervenants ont commencé à ratisser le secteur, mais localiser le duo sur ce terrain vaste et difficile était tout sauf simple. Ils ont toutefois reçu une aide inattendue, celle de Pilou. Les aboiements du héros à 4 pattes ont attiré l’attention des secours, qui ont ainsi réussi à déterminer l’emplacement du blessé, « en contrebas d’un sentier », précise la Gendarmerie de Corse sur sa page Facebook.



Le propriétaire de Pilou transporté à l’hôpital

« Les pompiers ont réussi à extraire l’homme en toute sécurité malgré le terrain difficile », apprend-on via la publication en question. Dans la foulée, le maître de Pilou a été transporté au Centre hospitalier de Sartène, à une quarantaine de kilomètres de là, « pour des examens de contrôle ».

La Gendarmerie de Corse a adressé « un grand merci à tous les participants » et invité les habitants à rester « vigilants et solidaires », comme ils l’ont été sur ce sauvetage.

