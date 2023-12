Un médicament susceptible de prolonger la vie des chiens d’au moins une année pourrait être disponible sur le marché dès 2026

Non, il ne s’agit pas d’un récit de science-fiction, mais bel et bien de la réalité. Des scientifiques ont mis au point un médicament révolutionnaire qui pourrait augmenter la longévité de nos boules de poils. Ce dernier est encore à l’étude, mais représente déjà une avancée scientifique majeure en médecine vétérinaire.

Loyal, société californienne spécialisée en biotechnologie, a récemment annoncé avoir conçu un médicament pouvant rallonger l’espérance de vie des chiens de grande taille d’au moins un an. Actuellement en phase de test, il pourrait être commercialisé en 2026 si les risques associés à son administration sont moindres.

LOY-001, c’est le nom que porte ce traitement révolutionnaire. Il permettrait de ralentir le processus de vieillissement chez les grandes races de chien, tout en retardant l’apparition des pathologies liées à l’âge. Ainsi, non seulement nos canidés vivraient plus longtemps, mais ils conserveraient aussi une bonne qualité de vie.

Pour fonctionner, ce médicament doit être administré aux chiots sous forme d’injections routinières, tous les 3 à 6 mois. Les scientifiques travaillent aussi sur une pilule à prendre quotidiennement, LOY-003, ainsi que sur une autre formule destinée aux chiens âgés, LOY-002. Cette dernière a pour but de limiter les problèmes de santé provoqués par le vieillissement.

Des résultats positifs

The U.S Sun a interviewé la vétérinaire Sara Ochoa pour connaître son opinion. Cette dernière est la cofondatrice de How to Pets, un site informatif pour aider les propriétaires à veiller au bien-être des animaux de compagnie. De son point de vue, LOY-001 pourrait « marquer un progrès significatif dans le domaine de la médecine vétérinaire ».

La Food and Drug Administration, organisme qui autorise ou non la commercialisation de médicaments aux États-Unis, a déjà approuvé la mise en vente du traitement et attester de son efficacité.

Des points importants à ne pas négliger

Tous les feux semblent être au vert pour LOY-001, mais les spécialistes doivent écarter des risques majeurs avant de le proposer à la vente. Sara Ochoa a évoqué la sécurité, qui est selon elle « l'une des principales préoccupations concernant tout nouveau médicament ». D’autres aspects, tels que l’impact à long terme, ou encore l’éthique, doivent être considérés par l’entreprise Loyal.

Laquelle devra passer en revue ces différents points pour fournir un médicament qualitatif, efficace, et sans danger pour nos animaux : « Il est crucial de mener des recherches et des essais approfondis pour minimiser tout effet indésirable potentiel sur les chiens » affirmait Shaina Denny, directrice d’une pension canine. Elle exhorte à la prudence tant que tous les dangers ne sont pas écartés.