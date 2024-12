Un Malinois retraité de l'armée laisse libre cours à sa joie en retrouvant son maître-chien dont il était séparé depuis 4 ans

Une association a permis à un chien ayant récemment quitté les forces armées et son ancien maître de se retrouver. Leurs chemins ne se sépareront plus après les 4 années qu’ils viennent de passer loin l’un de l’autre.

Quelques jours avant Thanksgiving, de joyeuses retrouvailles ont eu lieu à San Antonio, dans l’Etat du Texas (Etats-Unis), entre 2 êtres extrêmement attachés l’un à l’autre. Ils avaient dû être séparés pendant 4 longues années, mais sont aujourd’hui à nouveau ensemble pour toujours.

Il s’agit d’un chien appelé Yyacob, fraîchement retraité de l’armée de terre américaine, et de l’homme qui a été son maître-chien pendant 9 mois, le sergent-chef Payton May en l’occurrence. L’adoption a été officialisée dans la foulée, rapportait Good News Network.



Chris Saucedo/Getty Images - American Humane

Le soldat et le Berger Belge Malinois de 8 ans avaient servi ensemble en Irak. Spécialisé en détection d’explosifs et en patrouille, le quadrupède avait également assuré des missions de protection d’évènements et de personnalités, y compris le président des Etats-Unis.

Le binôme avait achevé une formation particulièrement exigeante et réservé à l’élite des chiens militaires, baptisé « Patrol Explosive Detection Dog - Enhanced Course ». A ce titre, Yyacob avait appris à travailler efficacement sans être tenu en laisse et pouvait ainsi évoluer à plusieurs dizaines de mètres de son maître en toute sécurité.

Le canidé et le sergent-chef étaient ensemble 24 heures sur 24. Payton May décrit l’animal comme étant un « gros bébé », friand de câlins et de jeux.

Yyacob a droit à « la retraite confortable qu'il mérite »

Ils avaient malheureusement dû être séparés en 2020, Payton May ayant été affecté à une autre base. Quand il a appris que la carrière d’Yyacob touchait à sa fin, il s’est rapproché de l’association American Humane, qui mène un programme aidant les militaires à adopter les chiens aux côtés desquels ils ont servi.

L’organisation a non seulement pris en charge la totalité des dépenses liées au transfert d’Yyacob, mais elle s’est, en plus, engagée à couvrir tous ses frais vétérinaires à vie. « American Humane est honorée d’avoir contribué à offrir à ce chien courageux la retraite confortable qu'il mérite après 7 années de bons et loyaux services rendus à pays », a ainsi déclaré son président-directeur général, le Dr Robin Ganzert.

L’an prochain le Malinois accompagnera Payton May en Italie où ce dernier effectuera un nouveau déploiement.