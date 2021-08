Un Labrador s'effondre après avoir été piqué par une guêpe, une vétérinaire met en garde les propriétaires d'animaux

Une habitante de Durham (Royaume-Uni) a dû emmener d'urgence sa chienne chez le vétérinaire, après que cette dernière a été piquée par une guêpe. Un accident qui aurait pu lui être fatal...

Molly, une femelle Labrador de 7 mois, s'amusait tranquillement dans le jardin quand le drame est arrivé. La chienne a avalé accidentellement une guêpe. Piégé dans sa bouche, l'insecte l'a piquée à plusieurs reprises.

« Je venais de m'asseoir avec une tasse de café quand j'ai entendu Molly cogner son museau contre les portes-fenêtres, et je suis allée voir », a déclaré Jan Thubron, sa propriétaire, qui a retiré l'intruse. « Elle s'est ensuite effondrée sur le sol et avait froid. Ses dents étaient serrées et j'ai remarqué que ses gencives étaient blanches, ce qui n'était pas bon signe. J'ai demandé de l'aide à un constructeur travaillant de l'autre côté de la rue, car je ne pouvais pas la porter seule. »

Jan Thubron a confié que l'expérience avait été traumatisante et qu'elle craignait de perdre son compagnon à 4 pattes bien-aimé.

La chienne aurait pu perdre la vie

Arrivés à la clinique, la vétérinaire Adele Harrison a pris en charge le jeune canidé, dont le pouls était faible. Molly a souffert d'un choc anaphylactique, qui désigne une réaction allergique entraînant souvent de graves conséquences. Elle a dû être mise sous oxygène et recevoir des injections de stéroïdes et d'adrénaline. Une fois redevenue normale, Molly a été traitée pour des démangeaisons.

Heureusement, tout est bien qui finit bien. La femelle Labrador a pu rentrer chez elle 4 heures plus tard. Bien qu'elle ne se soit pas sentie très bien les jours suivants, elle s'est aujourd'hui complètement rétablie. Selon la praticienne, elle serait peut-être morte si sa propriétaire n'avait pas agi rapidement.

La réactivité est de mise

Le Dr Harrison a expliqué au Daily Record que les piqûres sont assez courantes, mais que les chocs anaphylactiques sont plutôt rares chez les chiens. « La plupart des chiens s'attaquent aux insectes bourdonnants, il y a donc toujours le risque qu'ils se fassent piquer. »

La professionnelle de santé a exhorté les possesseurs d'animaux à contacter d'urgence un vétérinaire, lorsqu'un tel accident se produit. « Une seule piqûre engendre généralement un gonflement, une douleur et de l'urticaire, et la plupart du temps, elle peut être traitée uniquement avec des stéroïdes et des antihistaminiques », a-t-elle ajouté.