Un Labrador Retriever sauve un oiseau blessé dans son jardin et devient son meilleur ami

En découvrant un oisillon blessé sur le sol, un chien lui a porté secours et fait en sorte que sa maîtresse lui vienne en aide aussi. Le canidé n’a pas fait que sauver le volatile d’une mort assurée. Il est également devenu son meilleur ami.

Hiro, un chien de race Labrador-Retriever, et sa propriétaire Viviana Davila se détendaient dans le jardin de leur maison à Porto Rico, profitant d’une belle journée ensoleillée.

Quelque chose avait toutefois attiré l’attention du quadrupède. Sur le sol, près de la clôture, un jeune oiseau était couché par terre et semblait blessé, rapporte The Dodo. Sans perdre un seul instant, Hiro s’est approché de l’oisillon et s’est mis à le lécher, comme pour le réconforter.

Il a ensuite regardé sa maîtresse de manière insistante pour qu’elle comprenne qu’il se passait quelque chose d’important. Elle s’est alors levée et s’est dirigée à son tour vers le nouveau petit protégé de Hiro. Viviana Davila l’a soulevé en faisant très attention à ne pas lui causer davantage de douleur, puis l’a enveloppé dans une serviette.

Par la suite, elle a emmené l’oiseau chez le vétérinaire, pensant qu’il était malade. Ce dernier lui a expliqué qu’il s’agissait d’une Conure veuve, également appelée Perruche veuve ou encore Perruche Quaker. Après examen, il a constaté qu’elle était paraplégique. Il pense que son handicap a pour origine un violent traumatisme consécutif à sa chute du nid.

Le vétérinaire a ajouté que ses chances de survie dans son milieu naturel étaient extrêmement mince, vu son état. Hiro lui a donc sauvé la vie.

Viviana Davila a décidé de l’adopter, pour le plus grand bonheur du Labrador. Elle a continué d’en prendre soin et l’oiseau a progressivement repris des forces. Une belle amitié est née entre la Conure veuve, qui s’appelle désormais Hope, et le chien. Ils sont devenus inséparables.