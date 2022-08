Un Labrador Retriever de 14 ans sauvé in extremis par la Fondation 30 Millions d’Amis se remet au refuge

Les autorités ont reçu un signalement concernant un chien âgé maltraité et négligé par son propriétaire. À leur arrivée, elles découvrent un canidé en bien piteux état. Il se remet actuellement en refuge avant de chercher un nouveau foyer pour ses vieux jours.

Le 3 août 2022, la Fondation 30 Millions d’Amis relatait le sauvetage de ce Labrador Retriever de 14 ans. L’organisation ainsi que les forces de l’ordre sont intervenues sur la commune de Maizicourt dans le département de la Somme suite aux signalements de résidents inquiets pour le canidé.

« On nous a dénoncé un chien en très mauvais état. Une fois sur place, on nous apprend que le maître était absent depuis 15 jours. Il n’aurait fait que quelques passages. Ce sont les voisins qui envoyaient de la nourriture. Et le pauvre était vraiment squelettique », a déclaré Morgane, enquêtrice pour la Fondation 30 Millions d’Amis.

Les gendarmes ont été pris d’effroi en voyant le malheureux allongé en plein soleil sur le bitume d’une cour. Ils ont par conséquent ordonné une réquisition judiciaire.

À cause de son âge avancé, le toutou devenu sourd n’entendait pas les appels des secoureurs. Il a été sorti de son enfer et emmené en lieu sûr.



Photo d’illustration

Un état de santé préoccupant

Le Labrador, renommé Papy par l’équipe de sauvetage, était extrêmement maigre et déshydraté, si bien qu’il tenait à peine debout. Par ailleurs, son certificat médical indiquait qu’il était dans un état de dénutrition avancé depuis un certain temps, qu’il avait une amyotrophie (diminution du volume des muscles) et une cachexie sévère sur l’ensemble du corps (fonte du tissu adipeux).

« Son état corporel est noté 1/9 », a précisé la fondation.

De même, Papy était infesté de puces et atteint d’une cardiopathie. Il reçoit donc des soins vétérinaires quotidiens au refuge de Buigny-Saint-Maclou, partenaire de la Fondation 30 Millions d’Amis.

Le toutou de l’âge d’or a déjà repris 4 kilogrammes grâce à une alimentation adaptée et a retrouvé sa joie de vivre. « Il courait partout de bonheur et voulait tout découvrir. C’est un chien adorable, une crème », a confié Morgane ravie de le voir ainsi.

La Fondation 30 Millions d’Amis a porté plainte pour abandon avec circonstances aggravantes contre son propriétaire, qui devra donc répondre de ses actes devant la justice.