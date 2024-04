Un Labrador mangeur d’œufs décide d’en épargner un et l’offre à ses maîtres pour une raison touchante

Lara et son époux ont adopté Oscar, un Labrador, pour tenir compagnie à leur chien Phoebe. Au fil du temps, ils ont appris à connaître la boule de poils et ses passions douteuses, comme celle pour les œufs de canard. Mais même si le canidé perturbait la quiétude sur le territoire des oiseaux, il n’en perdait pas son grand cœur et l’a prouvé à ses maîtres.

Dans un témoignage livré à The Guardian, le propriétaire d’Oscar a expliqué qu'un îlot au milieu d’un lac se trouvait sur sa propriété. Il élevait des poules et des canards d’espèces variées sur place. Un jour, Oscar a découvert cette île au trésor et est allé rendre visite aux oiseaux. Il a vite compris qu’il pouvait se nourrir des œufs présents sur place et n’a cessé de revenir.

© The Guardian

« Oscar avait l'habitude de nager jusqu'à l'île du milieu, de voler les œufs de canard et de les manger »

Un jour, tandis que les propriétaires d’Oscar travaillaient dans leur bureau, le chien est entré avec quelque chose dans la bouche. Son maître n’y a pas trop prêté attention, pensant qu’il s’agissait d’une pierre. Il est retourné à sa conversation téléphonique lorsque Lara a crié qu’il s’agissait d’un œuf : « Je lui ai immédiatement dit qu'il datait probablement de plusieurs mois et qu'il ne fallait pas le laisser tomber, car cela sentirait fort dans le bureau » déclarait le mari de celle-ci.

Lequel a approché sa main pour le saisir. Oscar a ouvert sa gueule pour montrer l’œuf et un « tapotement » s’est fait entendre. Un caneton était à l’intérieur, prêt à sortir de sa coquille.

© The Guardian

Une belle surprise

En sachant qu’il était délicat de s’occuper d’un œuf, puis d’un jeune canard, le couple a contacté un ami connaisseur qui leur a donné des conseils. Quelque temps plus tard, le petit animal a vu le jour : « Nous l'avons appelé Mickey Magic et l'avons gardé dans la maison pendant 5 mois à mesure qu'il grandissait ».

Il s’installait sur le canapé avec Oscar et les autres chiens de la maison, loin de se laisser impressionner par leur gabarit. Après plusieurs années, les époux ont découvert qu’il n’était pas un mâle, mais une canne, et l’ont renommée Michaela. Depuis cette belle histoire, Oscar a rejoint les anges, mais Michaela fait toujours partie de la famille.