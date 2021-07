Un joggeur tente d'aider une chienne éjectée d'une voiture

Ce n'est malheureusement pas la première histoire mettant en scène un chien jeté hors d'un véhicule, par des propriétaires malveillants. Becky n'aurait peut-être pas survécu à cette épreuve terrible, si un passant n'était pas intervenu.

L'Association pour les animaux abandonnés (Association for Abandoned Animals) a tenu à partager l'histoire de Becky sur les réseaux sociaux.

La chienne à la robe noire et blanche a été victime d'un acte de maltraitance plus que choquant. Mercredi 7 juillet, vers 21 heures, à Mgarr (Malte), un joggeur a aperçu un conducteur éjecter l'animal hors de sa voiture avant de s'éloigner, rapporte Lovin Malta.

Le quadrupède, terrifié, a commencé à courir en direction du véhicule. La scène qui a suivi a profondément indigné le témoin.

© Association for Abandoned Animals

Le conducteur a essayé de renverser la chienne

En voyant le canidé revenir à toute vitesse, le chauffeur a roulé droit sur lui dans le but de l'écraser. Lorsqu'il a compris ce qu'il se passait sous ses yeux, le sportif a crié et s'est dirigé vers la victime. L'homme au volant de la voiture a alors pris la fuite.

Bien qu'il n'ait pas réussi à enregistrer le numéro de la plaque d'immatriculation, il a informé les autorités locales de l'affaire. Le Bon Samaritain a gardé Becky toute la nuit, avant de la remettre entre les mains bienveillantes des bénévoles de l'association. Ces derniers espèrent identifier son ancien propriétaire.

La chienne, âgée d'un an, est aujourd'hui soignée et cajolée par ses bienfaiteurs. Ils la proposeront à l'adoption, après l'avoir stérilisée et lui avoir implanté une puce électronique. « Cette grande beauté mérite tellement plus », ont-ils déclaré dans un post Facebook, qui a récolté plus de 2 mille réactions à ce jour.