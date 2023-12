Un Husky un peu trop curieux se retrouve coincé dans un avaloir et attend désespérément les secours

Un chien s’est retrouvé en mauvaise posture en s’intéressant à un conduit d’évacuation des eaux pluviales d’un peu trop près. Pris au piège, il ne lui restait plus qu’à espérer que quelqu’un le repère et le sorte de là.

Un magnifique Husky Sibérien a récemment vécu une mésaventure dont il se souviendra bien longtemps, mais qui, heureusement, lui a fait plus de peur que de mal. Elle est rapportée par The Dodo.

Fin novembre 2023, ce chien de grande taille s’était retrouvé coincé dans un avaloir à Lexington, dans l’Etat du Kentucky (Etats-Unis). Des passants s’en sont rendu compte et ont alerté les secours.



Lexington-Fayette Animal Care & Control / Facebook

Ce sont des agentes du service de contrôle animalier de la ville (Lexington-Fayette Animal Care & Control) qui ont été envoyés sur les lieux. Elles avaient du mal à comprendre comment un canidé avec un tel gabarit était parvenu à se glisser dans un si petit espace. « Nous ne savons pas comment il est entré là-dedans, mais nous le soupçonnons d’être passé par le conduit d'évacuation et n'a pas trouvé le moyen d’en ressortir », indiquait, en effet, un représentant dudit service.

Seule la tête du chien, qui répond au nom de Sebastian, dépassait du conduit d’évacuation. Malgré tout, il était d’assez bonne humeur et extrêmement amical. Une des agentes s’est mise à le caresser et à lui parler pour le rassurer pendant qu’elle et sa collègue réfléchissaient au meilleur moyen de le libérer.



Lexington-Fayette Animal Care & Control / Facebook

Secouru et restitué à ses maîtres

Elles sont finalement arrivées à retirer un couvercle de bouche d’égout pour accéder plus facilement à l’emplacement du quadrupède, puis l’ont ramené à la surface. Le Husky était évidemment heureux d’avoir été extrait de son piège de béton et d’acier.



Lexington-Fayette Animal Care & Control / Facebook

« Sebastian a toujours voulu rencontrer les Tortues Ninja, mais au lieu de cela, il s'est retrouvé face à 2 agentes de contrôle des animaux », a plaisanté le Lexington-Fayette Animal Care & Control sur sa page Facebook. Une publication comprenant la vidéo du sauvetage.

A lire aussi : Une chienne sauvée sur une autoroute rompt définitivement avec l'errance et suit une formation pour aider à son tour

Sain et sauf, le chien a été emmené dans les locaux du service animalier, qui a réussi à retrouver ses propriétaires. Ces derniers sont venus le chercher peu après.