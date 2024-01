Un Husky profite d’une soirée mémorable en s’échappant de son box pour semer la pagaille au refuge (vidéo)

King a passé d’excellentes fêtes de fin d'année en profitant à sa manière. Le malin est parvenu à s’extirper de son chenil pour aller voler de la nourriture dans les bureaux. Et comme les bons moments sont meilleurs lorsqu’ils sont partagés, le toutou n’a pas hésité à faire sortir ses congénères de leur box.

La police de Tempe, en Arizona, est intervenue au refuge Lost Our Home Pet pour un possible cambriolage. Un agent a effectivement découvert un malfrat sur place, mais celui-ci n’était pas là pour voler des biens matériels. Il s’agissait d’un Husky en quête de nourriture et déterminé à s’amuser un peu.

La soirée n’avait pourtant rien de drôle pour Jodi Polanski, directrice de l’organisme. Vers 2 heures du matin, elle a été informée par une notification sur son téléphone d’un mouvement anormal à l’intérieur du refuge. On lui précisait que du verre avait été brisé.

Les forces de l’ordre appelées pour intervenir

Comme l’alarme de l’établissement avait été enclenchée, la police locale a reçu l’ordre d’intervenir. Un officier s’est rendu sur les lieux et a pénétré avec méfiance dans les locaux. Des caméras de surveillance ont filmé son intervention. Quand il est entré, il a immédiatement été accueilli par un Husky particulièrement ravi de le voir.

Derrière le toutou se trouvait une scène plutôt chaotique. Plusieurs objets étaient tombés sur le sol, dont une boîte remplie de croquettes. L’animal avait pris un malin plaisir à l’ouvrir pour se faire un petit goûter nocturne, ne manquant pas de tout renverser par terre.

Plusieurs participants à la soirée

La vidéo de l’incident, relayée par AZ family, montre qu’il s’est échappé de sa cage et a ouvert la porte qui menait au reste du refuge. Le personnel a affirmé qu’il avait aussi libéré plusieurs de ses congénères au passage, bien que cela n’apparaisse pas sur les images.

En revanche, la gentillesse du policier a été capturée. Après avoir ramené tous les participants de la boom au lit, il a nettoyé les dégâts qu’ils ont causés. Les membres du Lost Our Home Pet Rescue l’ont affectueusement surnommé “Monsieur Propre”, car ils n’avaient pas sa véritable identité. Ils l’ont chaleureusement remercié sur les réseaux sociaux.

