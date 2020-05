Un Husky et son maître chantent pour redonner le moral aux confinés, le résultat est génial

Kovu le chien a fait étalage de ses talents de chanteur aux côtés de son maître, dans une vidéo dédiée aux personnes confinées et à celles qui sont en première ligne contre la pandémie. La séquence a fait un carton sur Instagram.

Tate Hegstrom vit à Denver, dans l’Etat du Colorado (Ouest des Etats-Unis). Il est l’heureux papa d’adoption de Kovu, un Husky Sibérien, et ce, depuis son plus jeune âge.

Comme la plupart des chiens de cette race, Kovu communique énormément par la voix. Il hurle, aboie et fait toutes sortes de vocalises pour exprimer ses émotions et ses humeurs. Il le fait même lorsque son maître, passionné de musique, se met à chanter et à jouer de la guitare, comme le rapporte The Dodo. A chaque fois, dès que ce dernier pousse les premières notes, le canidé rapplique en courant pour l’accompagner de son timbre si particulier.

Travaillant dans le domaine de la santé, plus précisément dans un établissement du réseau hospitalier HealthONE, Tate Hegstrom est très bien placé pour savoir à quel point les membres du personnel soignant travaillent dur en ce moment pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Il sait aussi que les personnes confinées ont plus que jamais besoin de soutien et de réconfort.

C’est donc pour rendre hommage à tous ces gens et leur remonter le moral qu’il a décidé de leur dédier une chanson. Il s’est filmé pendant qu’il interprétait « Lean on Me » de Bill Withers. Bien sûr, Kovu s’est joint à lui et a commencé à faire le loup, comme à son habitude. Puis, à la fin du morceau, il s’est appuyé sur lui, comme le dit ladite chanson.

A lire aussi : "Apprendre la propreté à un chien adulte"

Tate Hegstrom a posté la vidéo sur Instagram. Il espérait redonner le sourire à quiconque la regarderait, mais il était loin de penser que sa publication susciterait autant de réactions positives sur le réseau social. Elle comptabilise, en effet, près de 12 000 vues et des centaines de commentaires.