Pour les fêtes de fin d’année, un hôtel propose les services d’un spa luxueux à destination des chiens

Le Kimpton Blythswood Square est l’un des lieux préférés des chiens qui vivent près de Glasgow, et quand on sait la manière dont ils y sont traités, on comprend mieux pourquoi ! Cet hôtel vient de lancer « The Ultimutt Treat », une opération qui fait de lui « la destination de luxe numéro un pour les chiens et leurs maîtres ». Zoom.