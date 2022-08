Un homme, son fils et son chien secourus en mer suite à une panne de moteur

Dimanche 24 juillet 2022, un duo père-fils et leur fidèle compagnon à 4 pattes nommé Billy traversaient en bateau la baie de Dublin en Irlande lorsque le moteur de leur embarcation a subitement cessé de fonctionner.

Le vent provenant du sud soufflait fort ce jour-là. Le navire était dangereusement poussé vers les falaises d’Howth Head à proximité du phare de Baily.

Le skipper averti a donc lancé un appel de détresse à 13 h 40. Sans attendre, le groupe de sauvetage Howth RNLI a dépêché son canot et 7 secoureurs.

15 minutes plus tard, ils atteignaient les accidentés. « Le propriétaire du bateau en difficulté a fait ce qu'il fallait en contactant immédiatement les gardes-côtes », a déclaré un porte-parole à DublinLive.

Les 3 moussaillons commençaient à paniquer

Le barreur Fred Connolly a décidé d’embarquer le trio à bord du canot de sauvetage pendant que ses collègues s’affairaient à attacher le bateau en panne.

Pour ce faire, il a rapproché l’embarcation à l’aide d’un treuil et a ainsi hissé les malheureux en toute sécurité.

Une fois sous protection des agents du RNLI, la petite famille s’est détendue. Le Labrador Retriever noir s’est tranquillement installé et a attendu sagement d’être de retour sur la terre ferme.



« Notre équipage a alors établi une ligne de remorquage et nous avons pu traîner le bateau jusqu'au port de Howth. Nous avons été ravis de pouvoir ramener Billy et ses propriétaires sains et saufs à terre », a expliqué Fred Connolly.

Tout le monde se porte à merveille grâce à la bravoure des membres du RNLI qui assurent un service de recherche et de secours 24 heures sur 24 le long des côtes du Royaume-Uni et de la République d'Irlande. Depuis la création du RNLI en 1824, ses sauveteurs ont assisté plus de 142 700 personnes, dont Billy.