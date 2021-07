Un homme se rend au festival de viande chinois dans l'espoir de sauver des chiens

Le festival de Yulin, (sud de la Chine) ne cesse de faire polémique depuis sa création. Chaque année, des chiens sont tués pour leur viande. Magnus Khun Purdy, un résident de Toronto (Canada) a décidé de mener une action pour aider les victimes.

« J'ai vu une photo qui a changé ma vie – c'était un chien qui se faisait maltraiter au festival de Yulin », a déclaré Magnus Khnu Purdy à BlogTo. « Cela m'a vraiment affecté, je pensais que je devais faire quelque chose. »

Ce dernier a expliqué que l'événement a été mis en place il y a près de 10 ans par les commerçants de viande de chien, dans le but d'augmenter leurs ventes. Choqué par cette pratique, il a lancé A Better Spot Foundation, une organisation à but non lucratif qui tend à secourir des animaux en danger et à les placer en lieu sûr.

© A Better Spot Foundation

8 chiens sauvés du festival de Yulin cette année

Après avoir perdu son fidèle compagnon à 4 pattes à cause d'un cancer en 2016, Magnus Khun Purdy s'est rendu pour la première fois au festival chinois. 5 chiens ont été récupérés. Le Bon Samaritain a ensuite pris contact avec un vétérinaire, un hôtel et une entreprise spécialisée dans le transport d'animaux de compagnie.

© A Better Spot Foundation

Une fois sauvés, les rescapés sont envoyés au Canada où ils reçoivent des soins et de l'attention. Dès qu'ils sont prêts, ils sont proposés à l'adoption, dont les frais sont plus importants que d'habitude. Et pour cause : les coûts liés au sauvetage des chiens en Chine sont très élevés.

© A Better Spot Foundation

Bien que l'opération soit éprouvante et dispendieuse, le fondateur de l'organisme A Better Spot Foundation ne compte pas s'arrêter de sitôt.

© A Better Spot Foundation

Malheureusement, des milliers de canidés ne peuvent être épargnés. Mais Magnus Khun Purdy fait tout son possible pour aider. Cette année, il a réussi à emmener 8 chiens au Canada, en toute sécurité. 2 d'entre eux ont déjà trouvé leur famille pour toujours.