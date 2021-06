Un homme se donne pour mission d’adopter les chiens seniors dont personne ne veut

Steve Greig a été dévasté par la mort de son chien. Il avait toujours du mal à se remettre de cette tragique perte, plusieurs mois après. Il a alors décidé d’adopter un nouveau compagnon à 4 pattes. Mais pas n’importe lequel !

Steve Greig s’est rendu dans un refuge avec pour objectif de recueillir le chien « le moins adoptable qui soit ». Son désir le plus cher a été d’offrir une belle vie, remplie d’amour, à un animal âgé dont personne ne voudrait. En effet, les seniors sont généralement dédaignés au profit des jeunes chiens, jugés plus mignons et ayant plus d’années à vivre.

© Steve Greig

Sensible à leur condition, Steve Greig a ouvert son cœur et sa demeure non pas à un, mais à une dizaine de vieux chiens !

© Steve Greig

L’amour n’a pas d’âge

L’amoureux des animaux a fini par fonder une véritable maison de retraite pour les chiens seniors, souvent abandonnés par leurs anciens propriétaires. Grâce à sa gentillesse et sa générosité, ils coulent des jours heureux.

© Steve Greig

Steve Greig se lève tous les matins à 5 heures pour s’occuper de sa grande famille, rapporte Demotivateur. Ses journées sont rythmées par des promenades dans les parcs, des soins, des rendez-vous chez le vétérinaire et, bien sûr, des séances de câlins. « C'est gratifiant de savoir que ces chiens sont heureux, aimés, et qu'ils sont bien traités », a confié le brave homme. « C'est cela qui rend mes journées dignes d'être vécues. »

© Steve Greig

Steve Greig a également adopté d’autres animaux, dont un cochon, des canards, des pigeons, des chats et des poulets. Il publie régulièrement des photos pleines de tendresse des membres de son foyer sur son compte Instagram, qui fait le bonheur de plus d’un million d’abonnés.

© Steve Greig