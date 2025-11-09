Un homme sachant à peine nager affronte sa peur de l’eau et risque sa vie pour sauver un chien (vidéo)

Lwazi Ntungele a commencé à prendre des cours de natation, car il savait que cela lui serait utile un jour. Toutefois, il n’imaginait certainement pas être mis à l’épreuve aussi rapidement. Lorsqu’il a vu un chien risquant de se noyer, il n’a pas hésité une seconde et, malgré sa crainte de l’eau, il est parti à son secours.

Lwazi Ntungele, membre de la SPCA du Cap de Bonne-Espérance (Afrique du Sud), a prouvé sa loyauté envers les animaux en affrontant sa pire peur : l’eau. L’homme a repéré un chien en détresse flottant sur un tas de débris en amont d’un torrent et a pris son courage à 2 mains pour lui venir en aide.

Cela ne faisait que quelques mois qu’il prenait des cours de natation, rapportait Cape Town etc. Il en bénéficiait gratuitement grâce à une association qui avait jugé bon de les lui offrir dans le cadre de son activité de sauveteur. Lwazi Ntungele commençait donc à peine à être à l’aise dans l’eau quand ses compétences de nageur ont été sollicitées.

Cape of Good Hope SPCA / Youtube

Un chien en mauvaise posture

Lwazi Ntungele a vu le chien dans le courant et a tout de suite compris que sa vie était en danger. L’animal se cramponnait à un amas débris flottants et semblait épuisé. Personne ne savait depuis combien de temps il était coincé sur la rivière, mais son bienfaiteur a compris qu’il fallait agir vite.

Sans hésiter, l’homme s'est mouillé les jambes malgré sa phobie et la dangerosité du courant pour atteindre le quadrupède. Il est finalement parvenu à le récupérer et l’a ramené sur la rive en sécurité. La boule de poils était frigorifiée, affaiblie, mais en vie grâce à l’intervention rapide du sauveteur.

Renommé, Drifter, le rescapé a été conduit chez un vétérinaire. Lequel lui a diagnostiqué une grave affection qui a nécessité une opération. Tout s'est bien passé et Drifter va beaucoup mieux aujourd’hui. Il est joyeux, selon ses sauveteurs, et pourra bientôt être placé à l’adoption.

Lwazi Ntungele, quant à lui, a été félicité pour son acte de bravoure : « Quel héros ! », écrivait une personne sur les réseaux sociaux.