Un homme pris en charge par les secours en tentant de sauver son chien tombé dans un ravin 15 mètres plus bas !

Alors qu’il essayait de sauver son chien tombé dans une ravine, un septuagénaire s’est retrouvé pris au piège à son tour et devait être secouru. Arrivées en un temps record, plusieurs équipes de sauvetage ont participé à l’opération. Si l’homme a pu être récupéré sain et sauf, l’animal n’a hélas pas eu cette chance.

Ce lundi (19 octobre), un couple de retraités effectuait une randonnée le long des falaises à Garretstown, dans le sud de l’Irlande. Glynne Jones, 77 ans, et sa femme étaient accompagnés de leur chien, un Terrier de 13 ans répondant au nom de Bandit.

Le quadrupède est alors tombé dans une ravine, 15 mètres plus bas, rapporte Cork Beo. Sans hésiter, en dépit du danger auquel il s’exposait lui-même, le septuagénaire a décidé de descendre près du torrent, dont les eaux étaient animées par un puissant courant. Il espérait venir en aide à son fidèle ami en détresse.

Ce faisant, Glynne Jones s’est retrouvé, lui aussi, en très mauvaise posture. Le cours d’eau risquait de l’emporter. Le tout sous le regard impuissant de son épouse, qui a appelé les secours.

En quelques minutes, 3 équipes étaient sur les lieux : la police locale, les garde-côtes du secteur Old Head and Seven Heads Coast, ainsi que les sauveteurs en mer basés à Courtmacsherry.

Ils devaient agir très rapidement et coordonner leurs actions s’ils voulaient avoir une chance de sauver Glynne Jones et son chien. Le maître « était en grand danger. Il y avait de l’écume partout à cause des vents violents », racontait Mike Murray, garde-côte, à RTE News.

L’intervention combinée et rapide des secouristes a finalement permis de récupérer l’homme sain et sauf. Ce dernier a exprimé sa gratitude envers ses sauveurs : « S’ils étaient arrivés 10 minutes plus tard, je ne serais plus parmi vous. Je leur suis immensément reconnaissant. »

Malheureusement, Bandit n’a pu être sauvé. Il laissera un énorme vide dans la vie de Glynne Jones et sa femme.