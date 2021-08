Un homme prêt à payer une rançon pour récupérer son chien bien-aimé des mains de voleurs

Désespéré après le vol de son chien, un homme a finalement accepté de payer la rançon exigée par ses ravisseurs. L’animal est de retour auprès des siens, sain et sauf.

Ash Morris, 30 ans, vit à Kidderminster dans le comté du Worcestershire, dans l’Ouest de l’Angleterre. Récemment, il a dû payer une rançon pour récupérer son jeune chien, comme le rapporte le Daily Record.

Ash Morris / Daily Record

Le chiot en question a 5 mois et s’appelle Tiga. Il était le plus petit de la portée engendrée par le couple de Bergers Allemands de la famille, et Ash Morris l’avait nourri au biberon. Il y est donc extrêmement attaché.

Ash Morris / Daily Record

Le 12 juin dernier, Tiga et ses parents s’étaient échappés de la maison. A la recherche des chiens, Ash Morris a appris, de la part d’une voisine ayant assisté à la scène, qu’un homme au volant d’une BMW noire s’était arrêté pour emmener le jeune quadrupède, qui courait sur la route.

Le lendemain, un inconnu l’a appelé pour lui dire qu’il avait Tiga et qu’il exigeait un transfert d’argent sur son compte pour lui restituer l’animal. Chose qu’Ash Morris a d’abord rejetée, son interlocuteur ayant refusé de lui envoyer une photo de Tiga en guise de preuve. Le lundi, le ravisseur l’a de nouveau contacté, lui expliquant que s’il ne payait pas, il ne reverrait plus jamais son ami à 4 pattes.

Ash Morris a prévenu la police, qui lui a recommandé de ne pas céder au chantage. La situation restait inchangée jusqu’à mercredi, quand une autre personne l’a appelé, puis lui a envoyé une vidéo montrant le chiot. Elle prétendait qu’elle venait de racheter Tiga sans savoir qu’il était volé, et demandait à Ash Morris de lui verser 1000 livres sterling (près de 1200 euros).

Ce dernier ne l’a évidemment pas crue, mais il souhaitait plus que jamais revoir son chien. Il lui a répondu qu’il ne pouvait payer que la moitié de la somme, ce que l’individu a accepté. Un rendez-vous a ainsi été fixé.

« Je voulais juste récupérer mon chien »

Vers 22h30, Ash Morris et sa compagne se sont rendus dans un parc à Dudley près de Birmingham, à 20 kilomètres de chez eux. Le propriétaire de Tiga devait déposer les 500 livres dans une benne à ordures. Il s’est exécuté.

Peu après, son téléphone a sonné ; à l’autre bout du fil, on lui indiquait que son chien était attaché sur le terrain de basketball, à quelques pas de là. Ash Morris s’y est rendu et l’y a effectivement trouvé.

Tiga était amaigri et déshydraté, mais avait tout de même trouvé la force de faire la fête à son maître. Ramené à la maison, il a reçu un bon repas qu’il a rapidement englouti. Les enfants du couple ont pleuré de joie en le revoyant.

Ash Morris / Daily Record

« Je sais que les gens disent qu’on ne devrait pas payer de rançon, mais je voulais juste récupérer mon chien », a confié un Ash Morris soulagé. La police a ouvert une enquête.