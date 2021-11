Un homme perd son chien lors d'une promenade en montagne. 6 jours plus tard, il reçoit le plus beau cadeau d'anniversaire

Le propriétaire de Buddy, un chien disparu lors d’une promenade au bord d’un cours d’eau, n’avait cessé de le chercher pendant 6 jours. Jusqu’à cet appel téléphonique de la part d’une clinique vétérinaire reçu le jour de son anniversaire. L’homme ne pouvait rêver plus beau cadeau…

Simon Kitchen, 51 ans, venait de se remettre d’une opération et avait envie de faire plaisir à son chien Buddy en l’emmenant faire une petite randonnée. L’homme, le Bouledogue Américain de 3 ans et un ami se sont ainsi rendus dans la région du Lake District, dans le nord-ouest de l’Angleterre.

La promenade a toutefois pris un bien mauvais tournant. Buddy s’est mis à courir et a ainsi surpris son maître, qui a perdu l’équilibre. Le quinquagénaire a ensuite glissé sur 200 mètres, percutant branches et ronces, avant de se retrouver dans la rivière en contrebas. Le courant était très fort et Simon Kitchen ne voyait plus son ami à 4 pattes. Il pensait que le cours d’eau l’avait emporté, rapporte Team Dogs.

Pendant 6 jours, cet habitant de Preston a effectué d’incessants allers et retours de chez lui vers le site où Buddy s’était volatilisé pour tenter de le retrouver, mais sans succès.

« Ils l’ont fait sortir de la cage et il m’a plaqué au sol »

Puis, le jour de son anniversaire, la clinique vétérinaire Farmgate, située à Sedbergh, l’a appelé pour lui annoncer une incroyable nouvelle : Buddy venait d’être retrouvé. Un homme l’avait découvert assis sur un rocher avant de l’amener à Farmgate.



Simon Kitchen n’a pu retenir ses larmes en l’apprenant. Il a aussitôt sauté dans sa voiture et pris la route pour la clinique vétérinaire. Le moment des retrouvailles a été intense en émotions. « Ils l’ont fait sortir de la cage et il m’a plaqué au sol », détaille-t-il.



Simon Kitchen a contacté une à une toutes les personnes qui l’avaient soutenu par leurs appels ou messages, pour les en remercier.

