Un homme passe une semaine dans sa voiture à sillonner la forêt dans l’espoir de retrouver son chien perdu

Jackson est un membre à part entière de sa famille. Alors, quand il a disparu sur le trajet des vacances, celle-ci a tout mis en œuvre pour le retrouver. Pour son propriétaire, il était inconcevable de rentrer sans lui. Il a passé des jours à le chercher sans relâche et ne comptait pas quitter les lieux avant de l’avoir récupéré.

Les vacances en famille d’Ashlan Alldredge, sa femme Jennifer et leurs 2 fillettes, ont viré au drame après la disparition de leur chien, Jackson. L’animal s’est volatilisé pendant le trajet vers June Lake, en Californie, et n’a plus donné signe de vie durant plusieurs jours. Son maître est resté sur place pour le retrouver, dormant nuit après nuit dans son véhicule.

Ce récit tragique a débuté quand le croisé Berger Allemand et Bouvier de 5 ans s’est échappé de la remorque. Selon le témoignage d’Ashlan livré à Noozhawk, Jackson n’était pas du genre à fuguer. Il était peut-être tombé ou avait vu quelque chose qui l’avait poussé à sauter de la voiture. Quoi qu'il en soit, ses proches l’ont immédiatement cherché après avoir constaté son absence.

© Kristen Smith

« Les choses commençaient à devenir beaucoup plus sérieuses »

Malgré les appels de sa famille, Jackson ne revenait pas. Tous ont commencé à s’inquiéter au fil de la journée. Loin d’être passifs, ils ont imprimé des avis de disparition pour les distribuer dans les environs. Plusieurs témoins ont affirmé avoir vu le chien dans la forêt, mais il s’agissait toujours de fausses pistes. Avec la couleur de son pelage et son physique, il était constamment confondu avec des cerfs ou des coyotes.

Quelques jours après sa disparition, Jennifer et les filles sont rentrées dans la maison familiale à Carpinteria. Ashlan est resté sur place, incapable de partir sans son chien. Il n’a pas perdu espoir, mobilisant gardes forestiers et randonneurs pour retrouver l’animal. Toutefois, personne ne semblait avoir vu ce dernier, du moins jusqu’à la fin de la semaine.

© famille Alldredge

« Je n'arrive toujours pas à croire que mon chien ait survécu »

C’était la 7ème journée de recherches pour Ashlan, mais également la dernière car il allait devoir rentrer pour reprendre le travail. Par chance, son téléphone a sonné ce jour-là. À l’autre bout du fil, Tanner Wenzel, technicien de forêt, lui annonçait une nouvelle inespérée : Jackson était avec lui. Le quadrupède était en piteux état, mais bel et bien vivant. Il souffrait d’une déshydratation sévère car il n’avait pas bu depuis 3 jours et des coyotes l'avaient sévèrement mutilé lors d'une attaque.

Quand Ashlan est arrivé, Jackson avait à peine la force de lever la tête. Il a été conduit chez le vétérinaire et personne ne savait s’il allait survivre.

© famille Alldredge

Pourtant, Jackson a déjoué tous les pronostics en se battant pour la vie. Il a bien répondu au traitement, a été soigné pour ses blessures et, 2 semaines seulement après son sauvetage, est redevenu « à 100 % » le chien qu’il avait toujours été. Ashlan et sa famille se disent « incroyablement chanceux » de l’avoir retrouvé.