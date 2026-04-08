Un homme met en place un traitement expérimental obtenu grâce à l’IA pour guérir sa chienne d’un cancer

Après avoir dû faire face à une erreur de diagnostic, Paul Conyngham a décidé d’explorer un domaine qu’il connait bien, l’intelligence artificielle, et a trouvé une solution en grande partie concluante pour Rosie, sa chienne. Vivant en Australie, ce propriétaire s’est entouré d’une équipe de chercheurs qui l’a aidé à mettre en place un protocole expérimental, notamment un vaccin fait sur-mesure.

Les dernières nouvelles concernant Rosie sont très réjouissantes, expliquait Geo. La chienne a eu la chance de pouvoir compter sur un propriétaire, consultant en IA, qui a décidé de s’appuyer sur une technologie qu'il connaît bien, l’intelligence artificielle, qui n’a vraisemblablement pas encore délivré tout son potentiel.

Au départ, une erreur de diagnostic

Tout a commencé par une erreur de diagnostic. Alors que Paul se rendait régulièrement chez le vétérinaire pour une plainte évidente, il lui a été signalé que sa chienne souffrait d’une « éruption cutanée ». Quelques mois plus tard, une biopsie a mis le doigt sur un sombre diagnostic : un cancer de stade avancé.

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Tout tenter pour Rosie

Réagissant à la situation, Paul a cherché des solutions et s’est penché sur les propositions faites par OpenIA. De ses recherches, il a fait surgir la possibilité d’un vaccin ARNm qui pourrait avoir une incidence sur le système immunitaire.

Le propriétaire a commencé par un séquençage de génome de sa chienne. Pour cela, il a dû débourser une somme de 2600 euros. Cette étape essentielle a permis ensuite de se rapprocher de l’Institut de l’ARN de l’University of South Wales (UNSW), pour la création d’un vaccin. La dernière étape a été l’administration du vaccin, par une équipe de l’University of Queensland. Durant tout le processus, Paul explique avoir utilisé un « programme d’IA », tout en se servant de plusieurs outils conversationnels d’IA.

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« L’IA est très prometteuse »

À l’heure actuelle, la tumeur majoritaire présente sur le corps de Rosie a fortement diminué. Pour autant, elle n’est pas complètement guérie et a dû subir d’autres interventions.

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Si la solution proposée par l’IA n’a aucunement été miraculeuse, elle a permis d’accélérer le processus et de gagner du temps.

Pour l’heure, les universités concernées n’ont pas publié sur le sujet, mais il est certain que la recherche connaît des avancées importantes grâce aux possibilités de l’IA. Le propriétaire de Rosie, comme d’autres scientifiques à l’œuvre, a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives assurément réjouissantes pour l’avenir de nos compagnons.