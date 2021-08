Un homme héroïque affronte un anaconda pour sauver la vie de son chien (vidéo)

Un chien nommé Lion a été attaqué par un serpent gigantesque à São Paulo, au Brésil. Son propriétaire, Carlinhos, est venu à sa rescousse.

Lion profitait d'une flaque d'eau pour s'abreuver, lorsqu'un énorme anaconda a surgi soudainement. Le serpent s'est enroulé de toutes ses forces autour de sa proie. Lorsque son propriétaire, Carlinhos, a vu la scène, il est immédiatement entré en action.

Avec l'aide d'amis, il a tiré le reptile hors de l'eau et a asséné plusieurs coups sur son corps afin qu'il lâche prise. Bien que leurs efforts aient porté leur fruit, Lion n'était toujours pas sorti d'affaire. Une fois libéré de son emprise, il est resté inconscient. Son agresseur avait pris soin de l'étrangler... Carlinhos, courageux et dévoué, a effectué un massage cardiaque jusqu'à ce qu'il revienne à lui. « Je pensais avoir perdu mon chien, mais Dieu merci, il est là », a déclaré le héros.

Après cette attaque, qui s'est produite le 31 juillet dernier, il a emmené son protégé chez un vétérinaire. Lion s'en est sorti avec quelques blessures au cou, aux oreilles et au museau.

Une semaine plus tard, la vidéo de l'attaque a été publiée sur Instagram.

Un serpent mesurant plusieurs mètres de long

Bien que le reptile ait menacé la vie de son chien, Carlinhos a refusé de l'abattre. « J'ai frappé l'anaconda pour qu'il le libère. Les gars ont dit “Si seulement on avait un couteau”... » Ce à quoi il a répondu : « Non. C'est un animal sauvage, il avait faim. Lion était en train de boire de l'eau et il l'a attrapé. »

A lire aussi : Ce Saint-Bernard a passé sa vie dans un refuge démarre une nouvelle vie dans un foyer aimant (vidéo)

© Carlinhos Brasil / Instagram

L'anaconda est un serpent à l'aise aussi bien sur la terre ferme que dans l'eau, et qui étouffe son adversaire avant de l'avaler. Certains spécimens peuvent atteindre 7 mètres de long. D'après Daily Star, Lion s'est retrouvé nez à nez avec un anaconda jaune (Eunectes notaeus) ou un anaconda vert (Eunectes murinus).

Parfois, il arrive que les chiens eux-mêmes mettent leur propre vie en danger pour sauver celle des membres de leur famille. Quelques semaines plus tôt en Alabama (États-Unis), un Cane Corso héroïque a protégé son propriétaire contre un serpent venimeux lors d'une balade. Le canidé lui a évité un séjour à l'hôpital.