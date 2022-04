Un homme handicapé de 56 ans se lance dans un défi : courir 600 km avec ses 3 chiens en faveur d'une association canine

Accompagné d’un trio de chiens pleins d’entrain, un quinquagénaire souffrant d’un handicap a entamé un incroyable périple de plusieurs centaines de kilomètres de l’ouest au sud de la Bretagne, jusqu’au Pays de la Loire. Le but de ce challenge est de faire connaître l’antenne bretonne de Handi’Chiens et de récolter des fonds pour cette dernière.

Eric Hochart est à peu près à mi-chemin de l’arrivée. Parti le 9 avril de Plougonvelin, dans le Finistère, il espère rallier Clisson en Loire-Atlantique le 22 avril. Un parcours de 600 kilomètres qu’il effectue en courant et avec un attelage de 40 kilogrammes, mais pas en solitaire.

Les fidèles équipiers de ce courageux marathonien de 56 ans sont ses chiens, qui répondent aux noms de Métisse, Jasmine et Ixes. Un récit rapporté par 20 Minutes le jeudi 14 avril.



Eric Hochart-courir pour Handi'chiens / Facebook

Le défi est énorme pour cet homme, souffrant de douleurs dorsales permanentes qui le handicapent, depuis la survenue d’un accident. Un mal à cause duquel il est en invalidité.

Malgré tout, il trouve le courage d’enchaîner les épreuves sportives d’exception comme celle dans laquelle il s’est lancé il y a une semaine, avec ses chiens à ses côtés comme à chaque fois.



Eric Hochart-courir pour Handi'chiens / Facebook

Courir pour Handi’chiens Bretagne

S’il le fait, c’est autant pour se surpasser et montrer que le handicap n’est pas toujours un frein, que pour apporter son soutien à l’association Handi’chiens Bretagne. Il espère ainsi l’aider à avoir une plus grande visibilité, tout en essayant de collecter des fonds à son profit. L’antenne bretonne de Handi’chiens assure la formation de chiens d’assistance à destination des personnes atteinte d’un handicap moteur.



Eric Hochart-courir pour Handi'chiens / Facebook

Eric Hochart et ses amis Métisse, Jasmine et Ixes couvrent ainsi des dizaines de kilomètres chaque jour. Et à chacune de ses haltes quotidiennes, le groupe essaie de faire connaître l’association en même temps qu’il fait de très belles rencontres.

Eric Hochart-courir pour Handi'chiens / Facebook

C’est ce dont on peut se rendre compte en suivant sa progression sur la page consacrée à ce défi, intitulée « Eric Hochart-courir pour Handi'chiens ».