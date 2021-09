Un homme de 68 ans et son chien férus de marche ont parcouru en 8 ans l'équivalent d'un tour du monde

Un homme de 68 ans et son chien férus de marche ont parcouru en 8 ans l'équivalent d'un tour du monde

Marcher s'avère excellent autant pour notre santé, que celle de nos compagnons à 4 pattes ! Mike Mitchell et Chance, son chien, ne se lassent pas de leurs promenades quotidiennes. En 8 ans, ils ont parcouru plus de 40 000 kilomètres.

Un homme d'Anchorage, une ville située en Alaska, et son chien partagent un lien spécial. Leur histoire a commencé en 2013. Mike Mitchell a trouvé le Shih Tzu via une annonce sur Internet, le jour de son soixantième anniversaire. Il n'a pas hésité un seul instant avant de se décider à l'adopter.

Depuis que l'animal a rejoint le foyer, il part à l'aventure avec son propriétaire. Et le duo a pris goût aux randonnées au cœur de la nature, en forêt et en montagne.

À cette époque, Mike Mitchell luttait contre des problèmes de surpoids. Les médecins l'ont exhorté à pratiquer une activité physique, telle que la marche. 8 ans plus tard, le sexagénaire et son meilleur ami à fourrure ne sont pas près de s'arrêter en si bon chemin. Mais l'homme faisait également face à d'autres soucis de santé...

Il a notamment contracté l'hépatite C en 1976. Depuis cette date fatidique, il n'a cessé de combattre la maladie. Finalement, en 2018, un traitement similaire à la chimiothérapie est venu à bout du virus. Aujourd'hui âgé de 68 ans, il attribue à Chance de lui avoir sauvé la vie. L'animal porte bien son nom...

© KTUU (capture d'écran)

Des partenaires passionnés de marche

Chaque année, le duo parcourt en moyenne 5 000 kilomètres, révèle People. Les balades effectuées tous les jours sont enregistrées sur une montre Apple Watch. « Nous sortons et parcourons 15 ou 20 kilomètres, revenons prendre un petit repas, et peut-être faire une sieste », a déclaré le marcheur.

8 ans plus tard, Mike Mitchell et Chance ont foulé au total près de 40 000 kilomètres ensemble. « D'une manière ou d'une autre, nous avons réussi à parcourir la distance autour de la planète. Je pense que c'est remarquable », a confié le natif d'Anchorage.

A lire aussi : Après des mois d'attente, les 27 chiens sauvés d'un camion de viande rencontrent enfin leur famille

© KTUU (capture d'écran)

Les 2 sportifs, très proches l'un de l'autre, ne sont pas près de mettre fin à leurs habitudes et d'arrêter leurs escapades grâce auxquelles ils ont appris à se connaître. Ils sont déterminés à poursuivre leur odyssée, et d'aller aussi loin que leurs jambes et leurs pattes pourront les mener.