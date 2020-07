Un groupe de conducteurs s'arrête en plein milieu d'une autoroute pour venir en aide à un chien pris de panique

Un très bel élan de solidarité s’est spontanément mis en place parmi les usagers d’une autoroute très fréquentée du Texas, et a permis de sauver un chien en grand danger.

En novembre 2019, Toby Tinelli était au volant de sa voiture en compagnie de sa femme sur une autoroute de Houston, dans le Texas, quand le couple a remarqué un chien en panique sur cette voie rapide. L’animal était terrifié et courait sans savoir où il allait. Sa laisse était encore attachée à son collier.

Les automobilistes ont alors commencé à ralentir et à se regrouper autour du quadrupède pour former une sorte de cordon de sécurité, actionnant leurs feux de détresse pour avertir les autres usagers de la route.

Toby Tinelli les a devancés et s’est arrêté devant le quadrupède pour l’empêcher d’aller plus loin. D’autres conducteurs ont quitté leurs véhicules et se sont mis à courir derrière le chien pour tenter de l’attraper.

« C’était un moment incroyable ! Toutes les voitures sur l’autoroute se sont arrêtées pour aider. Des gens sautaient de leurs voitures et couraient après la chienne », raconte Toby Tinelli à The Dodo. Car oui, il s’est avéré que c’était une femelle. Elle a finalement été rattrapée et sauvée.

En fait, le propriétaire de la chienne venait d’avoir un accident de la route. Dans la panique du moment, elle s’était enfuie en courant. Hormis une coupure à la patte, elle ne souffrait d’aucune blessure grave. Voici le moment de ses retrouvailles avec son maître :

A lire aussi : "Ce chiot en veut à la mer qui a détruit son chef-d’œuvre (vidéo)"

Here’s the owner with his baby again. Poor guy was sprinting on the feeder (after a car wreck) to catch this pup. The best part was seeing them hug when he finally got him back. You can see the dogs bloody feet here too. pic.twitter.com/QH16IWQAkI