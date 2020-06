Chaque nuit, ces Golden Retrievers utilisent le bébé de la famille pour avoir des friandises incognito

© Chris Cardinal

En plus d’adorer le bébé de la famille, les chiens Bleu et Colby ont également compris qu’elle pouvait leur être utile et leur permettre de satisfaire leur insatiable appétit.

Les Golden Retrievers sont connus pour leur douceur, notamment avec les enfants, mais aussi pour leur gourmandise. Bleu et Colby ne font pas exception. Ils n’ont jamais été aussi heureux que depuis l’arrivée de Chloe, la fille de leurs propriétaires Chris Cardinal et son épouse.

Les 2 chiens se sont très vite attachés au bébé. Plus le temps passait, plus cette relation se consolidait, comme le raconte The Dodo. A l’âge de 15 mois, la petite Chloe était capable de marcher, ce qui ouvrait d’intéressantes perspectives pour le duo de canidés.

Par le passé, ils se postaient systématiquement sous sa chaise haute lorsqu’elle prenait son repas. Ils savaient pertinemment qu’elle allait laisser tomber des morceaux et se faisaient donc une joie de s’en régaler. Les Golden Retrievers ont toutefois décidé de monter d’un cran ; ils n’allaient plus attendre que Chloe perde des miettes, mais passeraient désormais à l’action en en faisant leur complice.

Les parents du bébé s’en sont rendu compte en visionnant les images de vidéosurveillance de sa chambre, après s’être aperçus un matin qu’elle avait réussi à en sortir toute seule. Pourtant, ils avaient bien fermé la porte la veille et la petite ne pouvait pas atteindre la poignée.

La vidéo leur a donc permis d’y voir plus clair. Le petit stratagème de Bleu et Colby consistait à ouvrir la porte et réveiller l’enfant pour qu’elle aille leur chercher des friandises dans la cuisine. Voici la preuve en images :

