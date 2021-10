Un Golden Retriever aimant faire sa sieste sur des machines à laver devient la mascotte d'une laverie

Les clients de la laverie de Larkin Street, aux États-Unis, ont l'habitude de croiser Cody. Le chien accompagne son père adoptif et dort sur les machines.

Tous les soirs, le Golden Retriever âgé de 8 ans aide son papa à fermer la laverie. Cody prend son travail très au sérieux : pendant que son accompagnateur range et nettoie la pièce... il fait une sieste au-dessus des machines à laver.

© Cody The Retriever / Instagram

« Mon père est propriétaire de la laverie et a toujours emmené nos chiens avec lui en fin de journée », a déclaré la fille du gérant au Dodo. « Après avoir essayé de le faire s'asseoir sur les chaises, il a trouvé un moyen de monter sur les appareils. Il est un peu plus paresseux que notre vieux chien, il préfère s'allonger et attendre les friandises. Sa devise a toujours été : "Je fais ce que je veux." »

D'autres personnes ramènent parfois leurs amis à fourrure, qui constituent une agréable compagnie pour Cody.

© Cody The Retriever / Instagram

Un chien connu dans le quartier et sur Internet

Au fil du temps, Cody est devenu la principale attraction de la laverie automatique. Il offre une distraction aux clients qui attendent de récupérer leurs vêtements propres. Il aime l'attention, mais préfère que les gens viennent à lui. Ces derniers ne peuvent que sourire en apercevant le doux canidé se reposer tranquillement sur les machines à laver.

© Cody The Retriever / Instagram

Depuis son poste d'observation en hauteur, le chien peut surveiller tout ce qui se passe ! « Il est un peu snob, donc je pense qu'il aime se sentir comme un roi là-bas », a ajouté la jeune femme.

Après des années de loyaux services, le Golden Retriever s'est métamorphosé en une véritable célébrité locale. Il est même devenu le sujet de quelques mèmes sur Internet ! Mais l'animal, calme et patient, ne se laisse pas distraire pas sa notoriété. Après tout, il a un travail à faire, et pas des moindres...!