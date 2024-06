Ce chien courageux n’a pas hésité à mettre sa vie en péril pour sauver sa famille face à un intrus armé

À Santa Fe, capitale du Nouveau-Mexique (États-Unis), un adolescent s’est introduit au sein d’une maison et a été surpris par les propriétaires de celle-ci. Il a alors brandi un grand couteau, rapportait KOB 4, prenant la famille de court. Mais le chien de la maison, Pancho, a sorti les crocs pour protéger ses maîtres coûte que coûte.

Ce sombre récit a commencé lorsque la famille a entendu des bruits suspects au sein même de sa propriété. Inquiète, elle est allée enquêter et s’est retrouvée face à un jeune homme de 16 ans. Lequel s’est immédiatement montré menaçant, brandissant un impressionnant couteau.

Española Humane / Facebook

Un acte héroïque

Pancho, qui a assisté à la scène, a senti le danger et a décidé de passer à l’action pour protéger sa famille. S’en est alors suivi un combat éprouvant entre le canidé et le malfaiteur. Lequel est parvenu à poignarder l’animal au niveau du cou, lui laissant une blessure extrêmement grave. Malgré cela, le chien n’a pas reculé et a continué de sauter sur l’assaillant pour le faire fuir.

L’individu a fini par s’en aller, laissant Pancho dans un piteux état. Ses maîtres ont immédiatement fait pression sur sa plaie profonde pour stopper l’hémorragie et ont pris la route, cherchant une clinique d’urgence. Ne trouvant pas d’aide autour d’eux, ils ont contacté l’organisme de sauvetage Española Humane, là où ils avaient adopté l’animal 8 ans auparavant.

Une mobilisation générale

Les membres ont pris en charge le quadrupède qui se trouvait à ce moment-là dans un état critique. Il avait perdu beaucoup de sang et devenait de plus en plus faible jusqu’à ce que son cœur s’arrête de battre. Par chance, l’expertise des vétérinaires et les médicaments qu’ils avaient à disposition ont permis de le réanimer : « Pancho s'est réveillé dans notre zone de convalescence, entouré de techniciens et vétérinaires » témoignait un porte-parole de l’association sur Facebook.

La guérison de Pancho sera longue, mais il est sur la bonne voie. Pendant sa convalescence, il a reçu énormément de soutien de la part de sa communauté. En effet, son histoire et son geste ont été partagés sur la Toile, le propulsant au rang de héros aux yeux du monde. Les internautes ont été infiniment touchés par sa bravoure et sa loyauté envers ses humains.

Española Humane / Facebook