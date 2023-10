Un garçon de 8 ans fonde une association pour aider les animaux de refuge à trouver un foyer

Ben Rigden n’est pas un garçon de 8 ans comme les autres. Ce jeune américain est le fondateur de The Young Friends of the Burlington County Animal Shelter : un groupe de bénévoles de moins de 14 ans engagés à aider les animaux de refuge à trouver de nouvelles familles.

Lorsque Ben Rigden a appris qu’il était trop jeune pour être bénévole au sein du Burlington County Animal Shelter (BCAS), il a décidé de prendre son destin en main. Le garçon de 8 ans a toujours aimé les animaux, et il a choisi de fonder sa propre association : The Young Friends of the BCAS.

Une source d’inspiration pour les petits et les grands

L’objectif de ce groupe est de réunir des bénévoles de moins de 14 ans et d’aider les animaux de refuge à trouver un foyer pour la vie. Une véritable source d’inspiration pour les petits comme pour les grands !

« J’ai toujours aimé être un leader, alors c’est un travail parfait pour moi, a-t-il déclaré au micro de 6 ABC. Je veux perpétuer la tradition du BCAS, qui consiste à sortir les chiens des refuges et à leur trouver une famille. »

6 ABC

Avec l’aide des bénévoles adultes, Ben a pu créer son groupe en seulement 2 semaines. « Un excellent début », affirme-t-il. Le garçon, ravi d’apporter sa pierre à l’édifice, a profité d’un événement organisé par le BCAS dans le New Jersey pour distribuer des feuilles d’inscription aux jeunes Américains présents sur les lieux. Une aventure qui ne fait que commencer !

Un engagement prometteur

Ann Rapisarda, responsable au sein de The Friends of the BCAS, salue cet engagement remarquable. « Ces enfants peuvent contribuer à aider les animaux sans abri et en parler dans leurs écoles […] Nous devons à tout prix transmettre l’empathie pour les animaux à la prochaine génération. »

6 ABC

A lire aussi : Un chien reçoit le plus beau des cadeaux d’anniversaire après avoir passé plus de 2000 jours au refuge

Selon elle, le succès du groupe de Ben est très prometteur pour l’avenir des animaux du comté. « En voyant tous ces enfants venir, je me dis qu’un jour, nous n’aurons peut-être plus besoin de refuges pour nos animaux », a-t-elle conclu.