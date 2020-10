Un garçon au courage héroïque récompensé par PETA, reçoit une médaille pour avoir sauvé un chien dans une maison en feu !

© Wauwatosa Fire Department

Aux Etats-Unis, un homme n’a pas hésité à risquer sa vie pour sauver un chien âgé et aveugle en entrant dans la maison en flammes où vivait ce dernier. Pour son acte héroïque, l’association PETA lui a décerné un prix.

Le matin du mardi 22 septembre 2020, Joe Loduha se rendait au travail quand il s’est aperçu que de la fumée sortait d’une maison à Wauwatosa, dans l’Etat du Wisconsin, rapporte Patch.

Il s’est alors arrêté et a demandé aux voisins s’il y avait quelqu’un dans l’habitation. Ces derniers ne savaient pas. Finalement, l’un d’eux lui a signalé qu’il pensait avoir vu un chien à l’intérieur. « Je ne voulais pas rentrer chez moi sans avoir au moins essayé de le sauver », confie Joe Loduha. Le chien en question était, en fait, une femelle senior et aveugle prénommée Darma.

Doté d’une imposante constitution physique, l’homme a réussi à défoncer la porte d’entrée, se blessant à la jambe au passage. Il est entré en criant pour prévenir d’éventuels occupants. Finalement, il a vu la chienne qui restait immobile. Il l’a portée et sortie de la maison envahie par la fumée pour la confier à un voisin. Il est ensuite retourné à l’intérieur pour être sûr qu’il n’y avait personne d’autre à secourir.

La chienne était saine et sauve grâce à son intervention héroïque. Le père de 4 enfants est toutefois resté modeste, déclarant qu’il ne pensait pas vraiment avoir risqué sa vie : « Je ne me sentais en danger de mort à aucun moment ». Lui-même a été pris en charge par les pompiers et les secouristes à sa sortie de la maison, en raison de sa coupure à la jambe et pour avoir inhalé de la fumée.

L’incendie a été maîtrisé en moins d’une demi-heure. L’habitation était en grande partie endommagée. Son propriétaire, qui n’était pas sur les lieux à ce moment-là, est arrivé peu après et a chaudement remercié le sauveur de sa chienne.

C’est donc pour cet acte courageux que l’association PETA a rendu hommage à Joe Loduha. Elle lui a décerné le Compassionate Action Award (« le prix de l’action de compassion »), symbolisé par un certificat qui lui a été envoyé ce lundi 28 septembre. Une boîte de cookies vegans lui a également été offerte.

Pour Colleen O'Brien, vice-président de PETA, « Joe Loduha a risqué sa propre vie pour sauver un chien qu’il n’avait jamais rencontré. Il est un héros, et PETA espère que son altruisme incitera d’autres personnes à faire ce qu’il faut pour aider un animal en détresse. »