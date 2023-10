Un écolier adresse une demande particulière à son professeur et séduit tous ses camarades de classe (vidéo)

Les leçons les plus importantes de la vie ne se trouvent pas toujours dans les pages d'un manuel ou dans les grands discours. Souvent, elles se logent dans les tendres enseignements du cœur, comme le prouve l’histoire de Lopez et de sa petite chienne, Pequena.

Il y a quelques jours, un garçon nommé Lopez était à l’école primaire, au Pérou, lorsqu’il a adressé une demande inhabituelle à sa professeur, Ali Bonilla Esteban. L’écolier était inquiet de savoir que sa chienne se trouvait seule chez lui. En effet, à cause de problèmes familiaux, plus personne ne pouvait s’occuper d’elle pendant son absence.

Le pauvre Lopez en avait le cœur brisé. « Il m’a demandé, un peu nerveusement, si Pequena pouvait venir à l’école avec lui, a expliqué Ali Bonilla Esteban à The Dodo. J’ai accepté sa demande. Je voulais lui prouver mon soutien, et lui permettre de se sentir à l’aise avec son fidèle ami à 4 pattes. »

Une présence qui apporte bonheur et paix

La décision, bien que peu conventionnelle, a été plutôt facile à prendre pour l’enseignante au grand cœur. De plus, lorsqu’elle a vu le changement que cela a apporté au jeune Lopez, elle a su qu’elle avait fait le bon choix.

Par chance, le premier jour de Pequena à l’école s’est déroulé à merveille. Tout le monde est tombé sous son charme. Ali Bonilla Esteban a donc dit à Lopez qu’elle pouvait revenir avec lui à tout moment, et depuis, Pequena n’a plus manqué une seule heure de cours ! « L'humeur de mon élève s'est grandement améliorée. Il se sent si heureux », se réjouit sa professeure.

Cette leçon d’amour et de bienveillance a affecté Lopez et Pequena, mais pas que. Tous les membres de l’école ont été conquis ! La présence de la petite chienne a apporté un sentiment de bonheur et de paix à tous les écoliers, à tel point qu’ils ne peuvent plus s’en passer désormais.

A lire aussi : Maman courage : une chienne rescapée accouche malgré une attaque de serpent à sonnette

@alibonilla16 / TikTok

« C’est comme si elle était devenue un membre de notre famille, a conclu Ali Bonilla Esteban. Aujourd’hui, nous sommes tous très heureux de partager sa compagnie tous les jours. » Une aventure qui ne fait que commencer !