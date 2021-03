Un éboueur alarmé par un sac à dos se déplaçant tout seul, revient sur ses pas et fait une découverte surprenante !

Alors qu’il conduisait son camion-benne, Aaron a remarqué du mouvement dans un sac à dos jeté par terre. Il a inspecté l’objet et y a découvert un chiot de quelques semaines. Il l’a aussitôt emmené chez le vétérinaire. Ce n’était pas la dernière fois qu’ils se voyaient.

Aaron Kinsel vit à Hamilton, non loin de Cincinnati dans l’Etat de l’Ohio, et travaille dans le township voisin de Colerain. Employé de la société Rumpke Waste & Recycling, il conduit un camion-benne et procède ainsi tous les matins à la collecte des ordures ménagères.

Le 27 janvier dernier, il s’apprêtait à connaître une journée de travail sans histoire, quand un sac à dos a attiré son attention. Il y avait du mouvement à l’intérieur et cela l’intriguait. Il a alors arrêté son camion et en est descendu pour voir ce qu’il contenait. Il y a découvert un chiot croisé Boxer femelle de 10 semaines, rapporte Animal Channel.

La jeune chienne était blessée et mal en point. Elle semblait avoir la patte cassée. C’est ce qu’a confirmé le vétérinaire chez laquelle elle a été emmenée dans la foulée de sa découverte. Il a également constaté qu’elle était fortement déshydratée. Elle a reçu tous les soins dont elle avait besoin.

Aaron l’a sauvée, puis adoptée

Après l’avoir secourue, Aaron Kinsel n’a cessé de penser à elle. Il en a parlé à sa famille et décidé de l’adopter une fois qu’elle serait rétablie. Ils avaient déjà choisi un nom pour leur future amie : Tipper.

Le 2 février, elle a été opérée. Sa patte, cassée en 2 endroits, a dû être amputée. Tipper s’en est bien remise.

Aaron Kinsel et sa femme sont apparus le 9 mars dans une vidéo en direct sur la page Facebook de l’entreprise qui l’emploie. On y voit le couple accompagné de la chienne, qui a ensuite pu découvrir sa nouvelle famille. L’homme ne l’a pas seulement sauvée ; il lui a aussi ouvert les portes de son foyer.

A lire aussi : Un chien de berger veille une nuit entière aux côtés d'une chevrette coincée dans une faille pour tenter de la sauver