Un drone pour sauver et extraire les chiens piégés par la lave du volcan des îles Canaries

C’est une opération de sauvetage de chiens hors du commun qui se prépare à La Palma, île espagnole secouée par une éruption volcanique depuis un mois. Un pilote de drone va, en effet, tenter de secourir des canidés pris au piège avec un aéronef commandé à distance et muni d’un filet.

Un pilote de drone espagnol a reçu le feu vert pour secourir 3 chiens pris au piège sur l’île de La Palma, où a lieu une éruption volcanique, à l’aide de l’un de ses appareils commandés à distance. Une information rapportée par CNN ce mercredi 20 octobre.

Coulées de lave et nuages de cendres assaillent cette île de l’archipel des Canaries depuis que le volcan Cumbre Vieja est bruyamment sorti de sa torpeur le 19 septembre dernier. C’est dans ce contexte extrêmement dangereux que 3 chiens sont pris au piège depuis des semaines dans le jardin d’une maison abandonnée et qu’il n’y avait, jusque-là, aucun moyen de les sauver.



Les hélicoptères ne peuvent pas survoler la zone, car les gaz chauds risquent d’endommager leurs rotors et les faire s’écraser. Une solution devait pourtant être trouvée pour ces canidés extrêmement maigres et en grande détresse. Jaime Pereira en avait proposé une et attendait l’aval des autorités. Il l’a finalement obtenu mardi.

Une opération de sauvetage inédite et audacieuse

Jaime Pereira est le directeur de la société Aerocamaras, spécialisée dans les opérations faisant intervenir des drones. C’est d’ailleurs l’une de ces machines qui avait permis, ces derniers jours, de larguer de la nourriture auprès des chiens pour leur permettre de survivre.



L’idée suggérée par le pilote de drone est de déployer un modèle de 50 kg équipé d’un grand filet au-dessus de l’emplacement des quadrupèdes, afin d’essayer de les transporter un par un jusqu’à un endroit sécurisé, à environ 450 mètres de la coulée de lave. « C'est la première fois qu'un animal est secouru avec un drone », indique Jaime Pereira. La mission s’annonce délicate et complexe, mais pour ce dernier, c’est la seule chance de sauver les chiens.

Aucune marge d’erreur

Il n’aura pas le droit à l’erreur ; il ne disposera que de 4 minutes pour attirer l’animal dans le filet, puis de 4 autres minutes pour l’évacuer par les airs. Des délais très serrés dictés par l’autonomie du drone. « Ce que nous ne voulons absolument pas, c'est d’être à court de batterie en survolant la lave », explique Jaime Pereira.

Lui et son équipe multiplient les tests de vols et de manœuvres pour mettre toutes les chances de leur côté. La réussite de l’opération sera toutefois aussi conditionnée par l’attitude des chiens lorsque l’aéronef sera au-dessus de leurs têtes et que le filet sera déployé. « Ils pourraient venir ou avoir peur du drone. Nous dépendons vraiment de leur réaction », conclut Jaime Pereira.