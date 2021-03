Un drone filme un plongeur tentant de briser la glace pour sauver un chiot piégé sur la banquise

© Carla Smith-Titus

Au Canada, un homme n’a pas hésité à plonger dans l’eau extrêmement froide pour se frayer un chemin dans la glace et porter secours à une chienne prise au piège. Les autorités sont à présent à la recherche de ses éventuels propriétaires.

Nathaniel Dentin vit dans le comté de Digby, en Nouvelle-Ecosse (Est du Canada), et n’est pas du genre à craindre l’eau glacée. Plongeur et nageur chevronné, il possède 20 ans d’expérience dans ce domaine et est, en plus, équipé pour ce genre d’activité. Il dispose notamment d’une combinaison thermique et d’un canoë.

Alors, quand il a appris qu’une chienne coincée sur une portion gelée d’un lac de la région avait besoin d’être secourue, il s’est tout de suite rendu sur les lieux en compagnie de son ami Mike Titus, comme le rapporte la CBC.

Le courageux sauvetage qu’ils ont réalisé a eu lieu dimanche dernier (14 mars) et a été filmé au moyen d’un drone.

Les 2 hommes ont d’abord pagayé sur la partie non gelée du lac, puis Nathaniel Dentin a quitté l’embarcation pour continuer de progresser à la nage à travers la glace, qu’il a dû briser. Au bout de près d’une heure d’effort, il a réussi à atteindre l’emplacement de la chienne, que lui et son compère ont ensuite fait monter à bord du canoë pour la ramener sur la terre ferme.

L’animal grelottait et était affamé et secoué par sa mésaventure, mais indemne.

La « Chienne du lac » attend sa famille

Carla Smith-Titus, la femme de Mike Titus, a pu la reconnaître. Elle l’avait vue quelques jours auparavant devant chez elle, mais n’avait pas réussi à l’attirer. Des voisins l’avaient aperçue également, sans pouvoir la rattraper non plus.

A lire aussi : Une chienne abandonnée parce qu’elle tirait en laisse risque le pire

Celle qui a été surnommée « La chienne du lac » semblait avoir ou avoir eu une famille, au vu de son bon état de santé. Le service de contrôle des animaux local a posté une photo d’elle sur les réseaux sociaux, dans l’espoir que ses éventuels maîtres se manifestent. Si personne ne vient la réclamer, elle sera proposée à l’adoption, sachant que plusieurs potentiels adoptants ont déjà fait part de leur souhait de l’accueillir.