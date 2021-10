Un couple trouve une tortue dans son jardin qui devient la meilleure amie de son chien

C’est une amitié aussi belle qu’improbable que vivent un chien et une tortue s’étant rencontrés aux Emirats. De retour au Royaume-Uni, ils sont restés inséparables. Leur famille a beaucoup de chance d’être témoin d’une telle histoire.

Milo et Zelda sont les meilleurs amis du monde, et leurs aventures sont suivies par plus de 2000 abonnés sur Instagram. Le premier est un chien, un Carlin, tandis que la seconde est une tortue, comme le raconte Metro.



Tortoise Zelda & her Pug Milo / Instagram

Ils vivent aujourd’hui avec leurs maîtres à Nottingham, dans le Centre de l’Angleterre, mais leur formidable histoire d’amitié avait débuté à Dubaï. Leurs propriétaires Michelle Mitchell, 33 ans, et Tom, 36 ans, s’y étaient établis en 2016 pour le travail.



Tortoise Zelda & her Pug Milo / Instagram

Découverte par hasard dans leur jardin

Après avoir vécu quelque temps en appartement, le couple avait emménagé dans une maison avec jardin. C’est dans ce dernier que Michelle avait remarqué la tortue qui se promenait tranquillement sur l’herbe. La famille la croyait abandonnée ou perdue ; elle s’était alors renseignée auprès du voisinage et utilisé les réseaux sociaux, dans le but de retrouver d’éventuels propriétaires, mais personne ne la connaissait.



Tortoise Zelda & her Pug Milo / Instagram

Michelle et Tom ont alors emmené la tortue chez le vétérinaire, qui a estimé son âge à 9 ans. Ils l’ont adoptée dans la foulée. Une nouvelle qui a ravi Milo, âgé d’un an à l’époque. Tous 2 se sont attachés l’un à l’autre pour ne plus se quitter.



Tortoise Zelda & her Pug Milo / Instagram

Le nom de Zelda a été choisi pour le reptilien en référence au célèbre personnage de jeux vidéo, dont le couple est fan. Un choix qui colle parfaitement à l’âme d’aventurière qui caractérise leur amie à carapace.



Tortoise Zelda & her Pug Milo / Instagram

La famille est revenue en Angleterre en 2020. Zelda et Milo sont toujours aussi proches. Michelle et Tom ont aussi une chatte, Sookie, mais elle est beaucoup plus indépendante et n’apparaît que rarement sur Instagram. « Je pense qu’elle est fascinée par Zelda, mais préfère observer à bonne distance », confie sa maîtresse à son sujet.

Tortoise Zelda & her Pug Milo / Instagram