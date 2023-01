Un couple se bat pour offrir un nouveau départ à un chiot errant, retrouvé avec des pierres dans l’estomac

Si Angelo n’avait pas été retrouvé par son sauveur, en Égypte, il ne serait probablement plus de ce monde aujourd’hui. Le Dogue Allemand est en plein chemin vers la guérison, et au bout de celui-ci, ce sont ses futurs maîtres qui l’attendent. Justin Finning et Deborah Noakes remuent ciel et terre pour l’amener chez eux, en Angleterre.

Justin et Deborah ont un petit faible pour les Dogues Allemands. Ils trouvent que les chiens de cette race ont vraiment quelque chose de « spécial ». Ce couple qui vit dans le Wiltshire, en Angleterre, en a d’ailleurs accueilli près d’une dizaine sous son toit, et se bat chaque jour pour leur offrir la meilleure vie possible.

Le prochain arrivant connaît des débuts bien difficiles

Dernièrement, ils ont voulu accorder cette chance à Angelo, un chiot de 6 mois originaire d’Égypte, et donc bien loin de chez eux, mais ils ont été si peinés par son histoire qu’il était impensable pour eux de ne pas l’aider.

Reaching Out / Facebook

Ils ont croisé son regard plein de tristesse et son corps squelettique sur une page Facebook, celle de Furever Rescue Foster (une association égyptienne). Angelo avait été sauvé par Hanan Atef Zaki, un bénévole, qui s’est rendu compte grâce aux vétérinaires que l’estomac de l’animal était rempli de « pierres », rapporte le Wiltshire Live.

Reaching Out / Facebook

Ses conditions de vie extrêmement difficiles dans la nature l’avaient rendu très vulnérable. « Son système digestif ne fonctionnait plus » explique Deborah. Heureusement, Angelo a vite été opéré et mis sous transfusion sanguine, pour l’aider à reprendre des forces.

Aujourd'hui, ses futurs maîtres font tout pour lui

Depuis, le chiot va un peu mieux et peut se nourrir d’aliments humides (comme la pâtée), mais la bataille ne s’arrête pas là. Justin et Deborah ont lancé une cagnotte en ligne pour couvrir les frais liés à son voyage jusqu’au Royaume-Uni, mais aussi les dépenses faites par Furever Rescue Foster. Angelo aura encore besoin de soins coûteux, et pendant longtemps.

Ces derniers ne font pas peur à ses futurs maîtres, qui sont bien décidés à tout faire pour lui offrir la vie la plus longue possible. « Nous travaillons énormément pour assurer tous ces frais » confiait Deborah. Les bons samaritains continuent de compter sur la générosité de leurs donateurs pour permettre à Angelo de démarrer sa nouvelle aventure au plus vite.

A lire aussi : Oscar, le chien amputé et naguère victime de l’indifférence humaine, a trouvé « chaussure à sa patte » ! (Vidéo)

Deborah Noakes