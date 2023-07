Un couple recueille une chienne errante mal en point, puis comprend qu'il aura plus de travail que prévu

Face à la détresse d’une chienne errante qui avait besoin de soins et d’un toilettage poussé, une âme bienveillante n’a pas hésité à intervenir. Epaulée par son conjoint et par une autre bénévole, elle est venue en aide à l’animal qui avait un secret à leur révéler.

Une chienne des rues s’est vu offrir un nouveau départ après avoir connu l’insécurité et les privations liées à l’errance. Elle n’était d’ailleurs pas tout à fait seule au moment où on l’a secourue. Un récit rapporté par The Dodo.

Belle Bermudez ne dit jamais non à un sauvetage animalier. Récemment, une femme lui a fait signe alors qu’elle marchait dans la rue. Elle attirait son attention sur une chienne qui avait grand besoin d’aide. Cette dernière avait le poil très long, emmêlé et sale, et elle se cachait derrière les buissons.



Belle Bermudez

« Mon voisin m'a donné une laisse de rechange, que j'ai utilisée pour attraper Swiftie [c’est ainsi qu’elle a été appelée par la suite] et la faire redescendre de la colline où elle avait couru quand j'avais essayé de l'approcher une première fois, raconte Belle Bermudez à The Dodo. Elle avait très peur et ne bougeait pas, ne mangeait pas de nourriture/de friandises ou ne buvait pas d'eau tant que quelqu'un était près d'elle ».

La chienne n’était pas identifiée. Chez Belle Bermudez, elle a été lavée et toilettée par une amie de celle-ci, qui a de l’expérience en matière de toilettage extrême. Ce n’est qu’après le bain et la coupe que le secret de Swiftie a été révélé ; elle était enceinte. Elle était même en toute fin de grossesse.



Belle Bermudez

Belle Bermudez et son mari ont pensé que la meilleure solution était de lui trouver un refuge bien équipé pour prendre en charge la chienne et ses petits à naître. Le couple avait prévu de l’y emmener le lendemain, mais Swiftie la pris tout le monde de court.



Belle Bermudez

« Le mode maman a pris le dessus »

Tôt le matin, en effet, elle a commencé à accoucher. « J'ai paniqué au début, mais le mode maman a pris le dessus. J'ai pris des serviettes et j'ai appelé l'amie qui m'a aidée à la toiletter… », relate sa bienfaitrice.

7 adorables chiots ont ainsi vu le jour : Traffic Light, Lover, Augustine, Lavender, Haze, Cowboy et Saturn.

A lire aussi : "Ne lui faites pas de mal": Une femme lance un appel désespéré aux individus ayant volé son chien



Belle Bermudez

Belle Bermudez et son conjoint ont d’abord décidé de garder la petite famille canine 2 à 3 jours pour permettre à Swiftie de se remettre de l’accouchement. Ensuite, comme les 2 plus petits chiots de la portée perdaient du poids, ils ont prolongé le séjour afin de les nourrir au biberon.

Finalement, le couple a choisi de continuer de s’occuper des 8 chiens jusqu’à ce que les petits atteignent l’âge de 8 semaines. Il s’agira par la suite de leur trouver des familles aimantes.