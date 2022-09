Un couple de tireurs d’élite ukrainien sauve des animaux dans le besoin sur le champ de bataille

Oskana Krasnova et Stanislav Krasnov mènent un combat tambour battant non seulement contre la guerre qui fait rage dans leur pays, mais également pour le bien-être animal. Les chiens et les chats abandonnés à leur triste sort reçoivent grâce à eux de l‘amour et des soins avant d’être confiés à des associations dans le but qu’ils retrouvent leurs propriétaires.

Oskana Krasnova, 27 ans, était avocate à Kyiv avant que la guerre n’éclate en Ukraine. Depuis 6 mois, elle et son compagnon Stanislav Krasnov, 35 ans, ont rejoint les forces armées en tant que tireurs d’élite. Ils ont été déployés sur la ligne de front dans la région de Donetsk.

Le couple a toujours été touché par la cause animale. Si bien que depuis le début de leur mission, ils ont sauvé plus de 30 chiens et chats qu’ils ont trouvés en traversant les villages désertés.

« J'aime beaucoup les animaux et j'avais l'habitude d'aider à en sauver avec mon mari avant même l'invasion russe. Je rencontre beaucoup de chiens et de chats abandonnés lorsque je fais mon devoir et je ne peux pas les laisser sur place. Il est difficile de les évacuer de la ligne de front, mais ces malheureux ont été accoutumés à vivre avec des humains, ils ne peuvent donc pas survivre seuls », a expliqué la jeune femme depuis la zone de combats à Irish Examiner.



Oskana et Stanislav recueillent donc les animaux dans leur campement. Durant leur temps libre, ils leur prodiguent des soins et leur donnent tout leur amour.

Le couple paie de sa poche les médicaments ainsi que l’ensemble de la nourriture.

Les rescapés sont ensuite chargés dans les véhicules militaires qui partent pour Kyiv puis sont confiés à leur arrivée à des associations locales. Celles-ci s’occupent de retrouver leurs propriétaires ou de leur trouver un nouveau foyer suivant les cas.



Oskana a également relaté leur premier et plus mémorable sauvetage. Le couple avait entendu de faibles aboiements. En s’approchant, ils ont découvert une petite chienne coincée dans un appartement. Elle avait résisté durant un mois en se nourrissant de pommes de terre crues.

« Elle était allongée au sol. Nous avons dû la pousser dans une boîte et la transporter dans notre véhicule militaire. Elle avait des convulsions et nous ne pensions pas qu'elle survivrait », a précisé Oskana.

Mais grâce à leur attention, la jeune demoiselle s’est remise et aujourd’hui, elle a été adoptée par un foyer aimant.

« Les animaux que nous sauvons sont très reconnaissants et loyaux. Parfois, c'est vraiment difficile de leur dire au revoir parce que je passe beaucoup de temps à les soigner.

Mais je me sens aussi soulagée pour eux », a conclu la jeune femme.