Un couple de chiens aveugles survit à 12 années de douleur grâce à leur soutien mutuel

© Kellie Murphy

Un cas de négligence sévère a conduit 2 chiens aveugles à vivre dans d’atroces souffrances. Les 2 amis ne se quittent pas d’une semelle.

Les employés du NorCal Bully Breed Rescue déclarent n'avoir jamais été témoins d’un tel cas. Les chiens qui ont traversé ensemble cette longue et douloureuse période de négligence sont âgés de 12 ans. Le nombre de maladies et d’infections dont ils sont atteints est effroyable.

Les pauvres bêtes sont restées dans la maison de leur propriétaire qui ne leur a accordé aucune attention ni aucun soin. Au moment où on les a secourus, les chiens étaient envahis par les parasites et souffraient de multiples infections dermatologiques.

Chase, un Chihuahua, et son ami, un Cocker Anglais, avaient perdu leurs poils. Leur peau était toute rouge et dévorée par la saleté, l’urine et les matières fécales. Ressemblant à peine à des chiens, ils ne pouvaient tenir debout à cause de la douleur.

Leur seul réconfort et la seule chose qui les ait maintenu en vie, fut la compagnie l’un de l’autre.

Lorsque leur maître allait déménager, il les a confiés à un refuge en Californie. Afin de leur éviter l’euthanasie, le NorCal Bully Breed Rescue les a confiés à une famille d’accueil.

On a tout de suite commencé à soigner les différentes maladies des chiens qui souffraient aussi de parasites intestinaux et avaient les ongles trop longs.

Les chiens étaient également mal nourris.

La nouvelle maman de Chase et de Buddy est surprise de l’attitude des chiens. Malgré leur passé trouble, ils réclament et donnent beaucoup d’amour, raconte Kellie Murphy au Dodo.

Ils sont heureux face aux marques d’affection et adorent dormir sur les genoux de leur maîtresse. Ceci s’explique certainement par le fait qu’ils en aient été privés toute leur vie.

Un nouveau diagnostic a révélé que Chase souffrait de lymphome, mais les traitements nécessaires lui seront prodigués durant 6 mois. En attendant, Murphy témoigne que les chiens reprennent des forces.

Murphy, son mari et sa petite fille de 2 ans ainsi que son chien, adorent les nouveaux venus. Ils leur ont aménagé un lit, des vêtements et un jardin pour jouer même s’ils refusent de s’éloigner l’un de l’autre.

Murphy raconte que dès que l’on essaie de faire sortir l’un d’eux à l’extérieur, l’autre hurle et ne se calme que s’il recommence à être en contact direct avec son ami.

Une enquête est actuellement en cours pour cruauté envers les animaux à l’encontre de l’ancien propriétaire des chiens.

Murphy espère qu’ils pourront trouver une famille d’adoption dans les mois à venir. Si cela n’arrive pas, elle se propose de les garder autant qu’ils le souhaitent.