Un couple abandonne ses vacances pour venir en aide à un chien errant sur une île inhabitée et lui trouve une famille d'accueil

Après le passage d’un ouragan, une chienne s’est retrouvée prise au piège sur une petite île déserte et inhospitalière. Des vacanciers s’en sont rendu compte et ont fait appel à une association locale pour lui porter secours.

L’ouragan Laura avait durement frappé la Louisiane, dans le Sud des Etats-Unis. 3 semaines après le désastre, un couple se trouvant dans sa maison de vacances a remarqué une chienne en détresse. Cette dernière se trouvait sur une île inhabitée, en face de leur propriété. Cernée de toutes parts par les eaux, elle n’avait nulle part où aller.

Les vacanciers ont alors lancé un appel à l’aide sur Facebook. Une publication repérée par Aja-Nikiya Estro, fondatrice de Compassion Kind. La jeune femme et ses partenaires de l’association ont tout laissé tomber pour secourir l’animal. Ils ont embarqué à bord d’un bateau et rejoint l’île.

Dès leur arrivée, les bénévoles ont pu voir à quel point il pouvait être difficile d’y survivre. Il n’y avait que de la broussaille, aucun véritable abri ni source de nourriture. La chienne est apparue, mais elle avait trop peur pour se laisser approcher.

L’équipe a alors laissé une cage-piège avec de la nourriture à l’intérieur. Au bout d’une demi-heure, celle qu’ils ont appelée Marsha n’y était toujours pas entrée. Aja-Nikiya Estro a décidé d’y aller seule, un sac de croquettes à la main.

Elle s’est accroupie et a commencé à parler à la chienne pour la rassurer et l’inciter à venir vers elle. Sa patience a payé. Marsha a mangé quelques croquettes au creux de sa main. Aja-Nikiya Estro a ainsi pu la porter et l’emmener sur le bateau.

Marsha a passé plusieurs semaines dans les locaux de l’association à recevoir des soins et à reprendre du poids. Personne n’est venu la réclamer, et elle ne portait ni puce d’identification, ni collier.

Confiée à une famille d’accueil, la chienne a retrouvé toute sa joie de vivre. Elle jouait avec ses congénères et ne cessait de remuer la queue.

Compassion Kind est désormais à la recherche d’adoptants pour Marsha.

Voici une vidéo retraçant toutes les étapes du sauvetage de la chienne, postée par The Dodo :

A lire aussi : Endeuillés, le Prince William et Kate Middleton rendent à hommage à leur chien Lupo