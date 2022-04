Un Chow Chow abandonné dans une cage et couvert de vomi fait une rencontre providentielle

Avait-elle été abandonnée par ses propriétaires ou par des voleurs l’ayant utilisée pour la reproduction ? Personne ne le sait pour le moment, mais la chienne sauvée par un couple l’ayant découverte dans une cage est aujourd’hui entre de bonnes mains.

« C'était horrible, je n'aurais jamais pensé voir quelque chose comme ça dans ma vie », confie Kimberly Beavis, encore sous le choc. La jeune femme de 30 ans et son compagnon Justin Redman, 34 ans, avaient fait une triste découverte le 22 mars dernier.

Ils étaient en voiture et passaient près du pont Kew, dans l’ouest de Londres, quand ils ont remarqué une femelle Chow Chow abandonnée sur le bord de la route. La chienne était enfermée dans une cage, sans eau ni couverture. La pauvre était recouverte de ses propres vomi et excréments, et avait une coupure au visage, rapportait Newsweek.



Le couple l’a emmenée chez lui, où il a passé des heures à la nettoyer. Il l’a ensuite confiée au refuge et clinique vétérinaire Blue Cross Victoria. Le personnel a découvert que la chienne portait une puce d’identification, mais il n’a pu obtenir les coordonnées de ses propriétaires.

Abandonnée par sa famille ou par des éleveurs clandestins ?

Kimberly Beavis ignore si ce sont ces derniers qui l’avaient abandonnée ou si elle leur avait été volée pour servir de reproductrice. L’association indique travailler avec les autorités pour retrouver ses maîtres légitimes.

Si, au bout de 7 jours, personne ne réclamait la femelle Chow Chow, Blue Cross pourrait la proposer à l’adoption. Kimberly Beavis et son compagnon seraient plus qu’heureux de devenir sa nouvelle famille, la jeune femme expliquant « être tombée amoureuse » de l’animal.