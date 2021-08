Un chiot vivant seul au milieu des ordures et dormant avec une vieille chaussure fait la rencontre de sa vie

L'année dernière, un promeneur a changé pour toujours la vie d'un chiot errant. Le petit animal vivait seul près d'un tas d'ordures, avant de connaître le confort et la chaleur d'une maison.

En se promenant à Kraljevo, en Serbie, Goran Marinkovic ne s'attendait pas à découvrir une minuscule boule de poils vivant dans des conditions déplorables. Le chiot avait élu domicile au milieu de déchets et avait pour seul objet de confort une chaussure usée.

© Goran Marinkovic

La petite femelle était trop jeune pour être sans maman, mais le Bon Samaritain n'a trouvé aucun autre canidé à proximité. « Elle avait froid, faim et soif. J'avais à manger, alors tout de suite je lui ai donné du salami », a-t-il déclaré au Dodo.

Lorsqu'il s'est approché de la vagabonde, elle s'est immédiatement allongée sur le dos. « Elle était épuisée », a confié Goran Marinkovic. « Elle savait que je pouvais être sa seule chance, alors elle s'est allongée et s'est livrée au destin. »

© Goran Marinkovic

Sur la route du bonheur

Le chiot, nommé Coco, a été récupéré et emmené chez un vétérinaire. Le pronostic de ce dernier concernant ses chances de survie n'était guère réjouissant, comme il a vécu tout seul dehors jour et nuit. Mais Coco a refusé d'abandonner la bataille.

© Goran Marinkovic

Au fil du temps, la petite guerrière a recouvré ses forces et a laissé sa personnalité émerger. « Elle aime les gens », a dévoilé son sauveur. « Elle est toujours joyeuse. »

Goran Marinkovic a décidé de lui trouver le foyer parfait. Après avoir publié des photos de sa protégée sur Facebook, sa boîte de réception a été inondée de messages. C'est en Allemagne que sa famille l'attendait. Après avoir reçu tous ses vaccins, Coco a effectué le voyage le plus important de sa vie.

© Goran Marinkovic

Une chienne épanouie

Un an plus tard, Coco ne ressemble en rien au chiot malade et chétif que Goran Marinkovic a trouvé caché derrière une vieille chaussure. Elle a bien grandi et est devenue une chienne heureuse, qui part toujours à l'aventure avec ses proches.

© Goran Marinkovic

Goran Marinkovic reçoit régulièrement des photos lui réchauffant le cœur. L'ange gardien a accompli sa mission : il a sauvé Coco et lui a offert la vie qu'elle a toujours méritée.