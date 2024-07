Un chiot négligé et enchaîné dehors en permanence retrouve la joie de vivre grâce à une association

Dave n’a pas seulement changé de nom, s’appelant désormais Roux. Ce chiot a également changé de vie, troquant la privation, la maladie et la souffrance pour une nouvelle existence faite de joie et d’amour.

A Windsor en Caroline du Nord (Etats-Unis), des ouvriers travaillant sur un champ avaient remarqué un chiot détenu dans des conditions déplorables dans une propriété voisine. Le jeune canidé était enchaîné à l’extérieur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il ne recevait ni eau ni nourriture, était à la merci des éléments et privé d’interaction et d’affection.

Attristés par son sort, les témoins ont informé l’association PETA de la situation. Le propriétaire du chiot refusait catégoriquement de l’emmener chez le vétérinaire et de laisser les bénévoles prendre soin de lui. Après avoir longtemps négocié en vain, l’organisation n’a eu d’autre choix que de prévenir les autorités, rapportait People.



Quand ces dernières sont intervenues, l’homme avait déplacé le malheureux toutou, qui restait introuvable. Revenues sur les lieux quelques semaines plus tard, elles ont constaté que le chiot était à nouveau dans la propriété et ont enfin pu procéder à sa saisie.



Appelé Dave par l’équipe de PETA, qui l’a pris en charge avec l’aide d’une autre association baptisée Reba's Rescue, le quadrupède était dans un état de maigreur préoccupant, infesté de puces et atteint d’une forme sévère de gale.



Grâce aux traitements, l’état de santé de Dave s’est considérablement amélioré. La gale a été vaincue, ce qui a permis à sa peau de retrouver sa douceur et à son poil de repousser, révélant sa belle robe noir et blanc. Le chiot a également été castré, puis proposé à l’adoption.



Nouveau nom et nouvelle vie

Mieux encore, PETA et Reba's Rescue lui ont trouvé une famille aimante pour toujours. Depuis, il mène une vie heureuse aux côtés de sa maîtresse, qui a décidé de lui donner un nouveau nom : Roux.



« Dave a trouvé un foyer merveilleux, mais de nombreux autres chiens comme lui sont enchaînés dehors 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans nourriture, eau, abri ou interactions sociales adéquates », a déclaré Daphna Nachminovitch, vice-présidente de PETA, après son adoption. Elle exhorte les propriétaires canins à « garder les chiens à l'intérieur avec le reste de la famille et à faire pression pour interdire le fait de les attacher sans surveillance ».