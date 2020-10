Errante depuis plusieurs mois et rongée par la gale, cette chienne sans poils retrouve une apparence "normale" grâce à son audace !

Après des mois d’errance et rongée par la gale, une chienne nommée Gardenia s’est adressée à la bonne personne, par le plus grand des hasards. Sa vie a changé dès l’instant où elle l’a rencontrée.

Personne ne sait depuis combien de temps Gardenia errait dans les rues de Houston (Texas), ni ne connaît son passé, mais à en juger par son état de santé, la situation devait durer depuis des semaines, voire des mois.

Une nuit, alors qu’elle se trouvait sur un parking, elle a décidé de s’approcher d’une femme, sentant que cette dernière pouvait l’aider. Elle avait vu juste. La personne en question, Caitie Evers, avait déjà porté secours à des chiens en difficulté ou malades, notamment ceux atteint de la gale. Gardenia semblait justement en souffrir, car elle avait perdu une grande partie de son poil.

Caitie Evers lui a donné à manger et lui a passé une laisse autour du cou pour l’emmener. Elle a également filmé une vidéo d’elle et l’a postée sur Facebook, dans l’espoir de lui trouver une famille d’accueil.

Comme il se faisait tard, elle l’a gardée chez elle pour la nuit. La jeune femme a ensuite emmené la chienne chez le vétérinaire, qui a confirmé qu’elle était atteinte de l’une des 3 formes de gale, la gale démodécique (ou folliculeuse) en l’occurrence.

Gardenia « était très timide au départ », raconte Caitie Evers à The Dodo. Elle restait dans son coin, sans chercher à jouer ou à interagir avec qui que ce soit. La chienne semblait résignée.

Traitée aux antibiotiques et aux bains médicamenteux, elle a vu son état s’améliorer de jour en jour, en même temps que son attitude. Moins en proie aux démangeaisons et à la douleur, elle se détendait progressivement et dévoilait enfin sa belle personnalité. Gardenia s’est même liée d’amitié avec le Berger Allemand de Caitie Evers.

Désormais en pleine forme et parée d’une magnifique robe blanche, faisant penser à celle du Berger Blanc Suisse, Gardenia était prête à passer à l’étape suivante : l’adoption. Elle n’a pas dû attendre longtemps, puisqu’une amie de Caitie Evers, Bri Tripaldi, avait exprimé son souhait de l’accueillir au sein de sa famille. Elle et son fiancé avaient suivi l’histoire de Gardenia depuis son sauvetage. La rencontre avec la chienne a été parfaite. Le couple en est littéralement tombé amoureux.

C’est ainsi que la nouvelle vie de Gardenia a commencé.