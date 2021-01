Un chiot incapable de monter les escaliers apprend à surmonter ses craintes grâce au nourrisson de la famille (Vidéo)

Teddy, jeune Malamute de l’Alaska, avait trop peur de monter les escaliers, mais il a pu compter sur un excellent professeur. Le bébé de la famille lui a, en effet, montré comment faire. Les encouragements des parents l’ont également aidé à vaincre ses appréhensions.

Mia n’est âgée que d’un an, mais elle sait déjà monter les escaliers avec une aisance remarquable. On ne pouvait pas en dire autant de Teddy, le chiot Malamute de l’Alaska de la famille. La petite fille lui a toutefois appris à grimper les marches, comme le raconte Animal Channel.

C’est que l’on peut voir dans cette adorable vidéo postée en novembre dernier sur YouTube. Une séquence devenue virale, avec près de 700 000 vues à ce jour.

Animée d’une énergie et d’un entrain incroyables, Mia avale littéralement les marches. Si bien d’ailleurs que ses parents lui demandent de ralentir. Elle devance largement on ami à 4 pattes, qui hésite à la suivre.

Poussé par le père et encouragé par la mère, le chiot monte tout doucement. Il finit par rejoindre l’enfant tout en haut, avant d’entamer la descente tout aussi prudemment.

La vidéo montre ensuite le duo 2 semaines plus tard. On peut ainsi constater les énormes progrès réalisés par Teddy, qui a bien grandi. Mia elle, est toujours aussi à l’aise à cet exercice. Le petit chien – qui deviendra très grand, un Malamute de l’Alaska adulte pouvant peser près de 40 kg – et le bébé se livrent même à une course.

Surtout, c’est leur merveilleuse complicité qui transparaît dans cette vidéo et qui fait plaisir à voir et à revoir. La voici :

