Un chiot Berger Allemand sauvé du froid retrouve un peu de réconfort grâce à une toiletteuse généreuse (vidéo)

L’histoire de Tyson, un jeune Berger Allemand abandonné 2 jours avant Noël, a beaucoup ému les internautes. Parmi eux, Seana Cuffe, une généreuse toiletteuse qui a souhaité offrir un peu de bien-être à ce chien gravement négligé. Grâce à ses soins et ceux du refuge, le toutou va aujourd’hui beaucoup mieux et se sent prêt à écrire le chapitre le plus heureux de sa vie.

Abandonné 2 jours avant Noël, le pauvre Tyson a été trouvé livré à lui-même dans des conditions glaciales. Depuis, le chiot Berger Allemand d’un an a heureusement trouvé refuge au Leitrim Animal Welfare (Irlande) où le personnel fait de son mieux pour lui offrir une nouvelle vie pleine d’amour.

Un chiot victime de négligences

Selon Megan Gaffney, la directrice du centre de sauvetage, Tyson était négligé depuis un certain temps, car un tel état n’apparaît pas du jour au lendemain. En effet, le toutou était non seulement mal nourri, mais sa queue était cassée et sa fourrure incroyablement emmêlée.

Ses anges gardiens ne connaîtront véritablement l'étendue de son état qu’en lui faisant subir des radiographies, mais avant cela Tyson doit reprendre du poids afin de pouvoir être anesthésié en toute sécurité.

© Megan Gaffney / Go Fund Me

« Quand Tyson est arrivé chez nous, il était en sous-poids, emmêlé et clairement mal à l'aise. Son pelage était dans un si mauvais état qu'il nécessitait un toilettage professionnel », a expliqué Megan Gaffney à Newsweek.

Par chance, une aide providentielle n’allait pas tarder à être proposée par une généreuse toiletteuse touchée par l’histoire de ce gentil chiot…

Une toiletteuse au grand cœur

En voyant l'histoire de Tyson sur les réseaux sociaux, Seana Cuffe, propriétaire de Seana Canine Stylist, a immédiatement voulu l’aider. Après avoir libéré son emploi du temps et s'être assurée que Tyson serait son seul client, Seana a passé plus de 3 heures à le toiletter.

© seanacaninestylist.20 / TikTok

Pour venir à bout de ses nœuds remplis de terre, il lui a fallu pas moins de 7 shampoings, un traitement revitalisant et un long brossage. Le toutou a aussi eu le droit à un soin du visage aux myrtilles avec un massage.

© seanacaninestylist.20 / TikTok

Seana a déclaré qu'il avait « absolument adoré » cela et qu'il s'était même endormi sur la table tellement il était détendu. La jeune femme a d’ailleurs été surprise par le comportement du chiot qui n’a pas arrêté de lui faire des bisous pendant la séance.

© seanacaninestylist.20 / TikTok

« Je m'attendais à ce qu'il arrive et soit absolument terrifié après la négligence dont il a été victime au cours de sa courte vie », a déclaré Seana. « Mais c'est le garçon le plus gentil et le plus affectueux. Il semblait reconnaissant d'être dans un salon chaleureux. »

Après cette séance de toilettage, Tyson est retourné au refuge où il a reçu de la nourriture spécialisée, des analgésiques et des vitamines. Depuis, il va beaucoup mieux.

© Leitrim Animal Welfare Centre / Facebook

Le jeune chien s’est même fait une nouvelle amie : Lucy, un Saint-Bernard dont il partage le chenil. Ils sont devenus de merveilleux compagnons qui s'aident mutuellement en attendant de trouver un foyer aimant pour la vie. Un jour certainement proche, nous l’espérons.