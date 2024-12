Secouru puis fugueur, ce chien a parcouru 13 kilomètres pour retrouver le parking de l’hôtel où il errait et était choyé du personnel

Personne ne connaissait Hyatt, mais tout le monde appréciait ce chien errant et veillait à ce qu’il ait le ventre plein tous les jours. Il avait toutefois besoin de bien plus que cela. Une association s’est donné pour mission de le secourir une fois pour toutes, mais il lui a donné du fil à retordre.

Un chien errant était apparu sur le parking de l’hôtel Hyatt Regency dans l’Etat du Texas, durant l’été 2024. Les employés et les clients de l’établissement ne l’avaient jamais vu auparavant, mais ils se sont rapidement pris d’affection pour lui.



Il y avait toujours quelqu’un pour lui donner à manger. Il recevait principalement des restes de repas provenant de l’hôtel. Il avait ainsi droit à « des plats gastronomiques, comme un steak, une côte de porc entière et des fajitas », raconte, en effet, Jodi Leslie, responsable chez Three Little Pitties Rescue, à The Dodo.



Cette dernière association a pris connaissance de l’histoire du chien grâce à une publication faite par une cliente de l’hôtel sur les réseaux sociaux.

L’animal vivait ainsi au jour le jour depuis 2 mois et il était grand temps de lui venir en aide. L’équipe de Little Pitties Rescue s’est mobilisée dans ce but. Elle a pu le capturer et le confier à une famille d’accueil, celle d’une bénévole du refuge.



Le chien n’a toutefois passé qu’une seule nuit chez elle, puisqu’il a réussi à s’échapper. « Il a disparu pendant 3 jours, indique Jodi Leslie. [Sa mère d’accueil] ne pouvait le trouver nulle part ».

Il a finalement été repéré au parking de l’hôtel où il avait ses habitudes. Il avait réussi à y retourner malgré les 13 kilomètres séparant cet endroit de celui où habite la bénévole l’ayant recueilli.

Little Pitties Rescue a fait appel à des spécialistes pour capturer l’insaisissable quadrupède. Cette fois-ci, c’est Jodi Leslie qui l’a accueilli chez elle. Elle a décidé de l’appeler Hyatt.



« La meute lui a vraiment appris à être un chien »

Le chien n’était évidemment pas très à l’aise durant les premiers jours passés aux côtés de sa maîtresse provisoire. « Je pense qu’il n’a jamais connu l’amour d’un humain ou un canapé sur lequel s’allonger », confie-t-elle.



Néanmoins, il a commencé à se détendre et à apprécier la vie à la maison, au fil des semaines. Les autres chiens de la famille l’y aident considérablement. « La meute lui a vraiment appris à être un chien. Si tous les autres chiens sortent, il les suit. Et quand ils rentrent à l'intérieur, il en fait de même », dit sa bienfaitrice.

Little Pitties Rescue est désormais à la recherche d’un foyer pour toujours pour Hyatt. L’idéal serait de lui trouver des maîtres patients et ayant déjà un ou plusieurs autres chiens.